به گزارش خبرنگار مهر، امیر یوسفی عصر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل شرکت شهرکهای صنعتی گلستان با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در حوزه تولید و سرمایهگذاری، توسعه شهرکهای صنعتی را یکی از الزامات تحقق رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار دانست.
وی افزود: در شرایط دشوار اقتصادی، حمایت از فعالان بخش تولید و اشتغال اهمیت ویژهای دارد و باید از تلاش واحدهای صنعتی که با وجود محدودیتها به فعالیت خود ادامه میدهند، قدردانی شود.
یوسفی اظهار کرد: شهرکهای صنعتی به عنوان یکی از بسترهای اصلی استقرار واحدهای تولیدی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارند و تقویت زیرساختهای این مناطق میتواند زمینه جذب سرمایهگذاری و افزایش ظرفیتهای تولیدی استان را فراهم کند.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گلستان با اشاره به توانمندیهای استان در بخشهای مختلف گفت: گلستان از ظرفیتهای متنوعی در حوزه کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، ارتباطات منطقهای و موقعیت جغرافیایی برخوردار است و باید از این مزیتها برای توسعه صنایع کوچک و متوسط استفاده شود.
یوسفی با اشاره به ظرفیت ارتباطی گلستان با دریای خزر، استانهای شمال شرق کشور و کشورهای آسیای مرکزی، اظهار کرد: با برنامهریزی هدفمند میتوان زمینه حضور و فعالیت بیشتر واحدهای تولیدی در حوزههایی مانند صنایع غذایی، نساجی، مصالح ساختمانی، پلاستیک، دارو و صنایع فنی و مهندسی را فراهم کرد.
وی ادامه داد: شرکت شهرکهای صنعتی گلستان در سالهای گذشته اقدامات قابل توجهی برای توسعه زیرساختها، آمادهسازی شهرکها و فراهم کردن بستر استقرار واحدهای تولیدی انجام داده و این روند باید با قدرت بیشتری ادامه یابد.
یوسفی کمبود برخی زیرساختها و کندی اجرای تعدادی از طرحهای نیمهتمام را از جمله موانع پیش روی توسعه صنعتی استان برشمرد و گفت: مشکلاتی مانند کمبود آب در برخی شهرکها، فاصله نسبی استان از مسیرهای اصلی ترانزیتی و طولانی شدن فرآیند تکمیل و واگذاری برخی طرحها، نیازمند پیگیری و همکاری دستگاههای مرتبط است.
یوسفی تأکید کرد: توسعه پایدار گلستان بدون تقویت تولید، جذب سرمایهگذاری و حمایت واقعی از بخش خصوصی امکانپذیر نیست و بخش خصوصی آماده است در زمینه رفع موانع تولید، توسعه صادرات، جذب سرمایهگذاری و افزایش توان رقابتی واحدهای صنعتی با مجموعه مدیریت استان همکاری کند.
وی همچنین از مدیریت جدید شرکت شهرکهای صنعتی استان خواست با سرعتبخشی به روند واگذاری اراضی، تکمیل زیرساختها، تأمین انرژی مورد نیاز واحدها، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و پیگیری سرمایهگذاریها، مسیر توسعه صنعتی گلستان را هموارتر کند.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گلستان خاطرنشان کرد: با تعامل و همافزایی میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، میتوان ظرفیتهای اقتصادی استان را بیش از گذشته فعال کرد و زمینه رونق تولید و اشتغال را فراهم آورد.
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