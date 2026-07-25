به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاطمی عصر شنبه در نشست مشترک مجمع نمایندگان مازندران با رئیس کل دادگستری و اعضای شورای قضایی استان، با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاههای مختلف در حل مسائل استان، اظهار کرد: تعامل سازنده میان مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه زمینهساز رفع سریعتر مشکلات مردم و شتاببخشی به روند توسعه مازندران خواهد بود.
وی با قدردانی از اقدامات و رویکردهای رئیس کل دادگستری مازندران در پیگیری مسائل اساسی استان، افزود: هدف اصلی این همکاریها، پاسخگویی به مطالبات مردم و رفع چالشهایی است که سالها روند توسعه استان را تحت تأثیر قرار داده است.
رئیس مجمع نمایندگان مازندران با بیان اینکه همکاری میان نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی در ماههای اخیر تقویت شده است، تصریح کرد: تداوم این تعامل میتواند بسیاری از موانع موجود در حوزههای مختلف را برطرف کرده و زمینه ارائه خدمات بهتر به شهروندان را فراهم کند.
در ادامه این نشست، اعضای مجمع نمایندگان مازندران نیز با تشریح مهمترین مطالبات مردم حوزههای انتخابیه خود، دیدگاهها و پیشنهادهایشان را درباره رفع موانع توسعه و بهبود روند خدماترسانی با مسئولان قضایی استان مطرح کردند.
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