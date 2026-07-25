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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۴

هم‌افزایی مجلس و دستگاه قضایی مشکلات مردم را حل می‌کند

هم‌افزایی مجلس و دستگاه قضایی مشکلات مردم را حل می‌کند

ساری - رئیس مجمع نمایندگان مازندران با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل میان مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی، گفت: هم‌افزایی میان این دو نهاد می‌تواند روند رفع موانع توسعه را تسهیل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاطمی عصر شنبه در نشست مشترک مجمع نمایندگان مازندران با رئیس کل دادگستری و اعضای شورای قضایی استان، با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف در حل مسائل استان، اظهار کرد: تعامل سازنده میان مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه زمینه‌ساز رفع سریع‌تر مشکلات مردم و شتاب‌بخشی به روند توسعه مازندران خواهد بود.

وی با قدردانی از اقدامات و رویکردهای رئیس کل دادگستری مازندران در پیگیری مسائل اساسی استان، افزود: هدف اصلی این همکاری‌ها، پاسخگویی به مطالبات مردم و رفع چالش‌هایی است که سال‌ها روند توسعه استان را تحت تأثیر قرار داده است.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران با بیان اینکه همکاری میان نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی در ماه‌های اخیر تقویت شده است، تصریح کرد: تداوم این تعامل می‌تواند بسیاری از موانع موجود در حوزه‌های مختلف را برطرف کرده و زمینه ارائه خدمات بهتر به شهروندان را فراهم کند.

در ادامه این نشست، اعضای مجمع نمایندگان مازندران نیز با تشریح مهم‌ترین مطالبات مردم حوزه‌های انتخابیه خود، دیدگاه‌ها و پیشنهادهایشان را درباره رفع موانع توسعه و بهبود روند خدمات‌رسانی با مسئولان قضایی استان مطرح کردند.

کد مطلب 6898887

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