به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاطمی عصر شنبه در نشست مشترک مجمع نمایندگان مازندران با رئیس کل دادگستری و اعضای شورای قضایی استان، با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف در حل مسائل استان، اظهار کرد: تعامل سازنده میان مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه زمینه‌ساز رفع سریع‌تر مشکلات مردم و شتاب‌بخشی به روند توسعه مازندران خواهد بود.

وی با قدردانی از اقدامات و رویکردهای رئیس کل دادگستری مازندران در پیگیری مسائل اساسی استان، افزود: هدف اصلی این همکاری‌ها، پاسخگویی به مطالبات مردم و رفع چالش‌هایی است که سال‌ها روند توسعه استان را تحت تأثیر قرار داده است.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران با بیان اینکه همکاری میان نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی در ماه‌های اخیر تقویت شده است، تصریح کرد: تداوم این تعامل می‌تواند بسیاری از موانع موجود در حوزه‌های مختلف را برطرف کرده و زمینه ارائه خدمات بهتر به شهروندان را فراهم کند.

در ادامه این نشست، اعضای مجمع نمایندگان مازندران نیز با تشریح مهم‌ترین مطالبات مردم حوزه‌های انتخابیه خود، دیدگاه‌ها و پیشنهادهایشان را درباره رفع موانع توسعه و بهبود روند خدمات‌رسانی با مسئولان قضایی استان مطرح کردند.