شنیده شدن صدای چند انفجار در عربستان؛ حرکت هواپیماها مختل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع سعودی اعلام کردند که بعد از شنیده شدن صدای چند انفجار در جیزان آتش سوزی به راه افتاده است.

همچنین داده های هوانوردی نشان می دهد که حرکت هواپیماها در فرودگاه های جنوب عربستان دچار اختلال شده به طوری که پروازهای به مقصد ریاض به باند فرودگاه بازگشته اند و هواپیماهای نظامی نیز منتظر آرام شدن اوضاع هستند.

مسئولان سعودی عکس گرفتن از مناطق مذکور را ممنوع کرده اند.

ساعتی قبل سازمان امداد و نجات عربستان اعلام کرد که از طریق «سامانه ملی هشدار زودهنگام» در استان ینبع در غرب این کشور هشدار خطر صادر شده است.

در این اطلاعیه، جزئیاتی درباره ماهیت این خطر یا علت صدور هشدار ارائه نشده است. برخی منابع غیر رسمی از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در «ینبع» عربستان حکایت دارند.

لازم به ذکر است بامداد امروز عربستان سعودی بندر الحدیده یمن را بمباران کرد.