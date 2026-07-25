یمن: رفتار عربستان شبیه اسرائیل است؛ ریاض مرتکب اشتباه محاسباتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، محمد عبدالسلام رئیس هیئت مذاکره کننده صنعا تاکید کرد: تجاوز علیه فرودگاه صنعا به کسانی که فراموش کرده اند یادآوری کرد که عربستان بر بسته ماندن این فرودگاه تاکید دارد. ریاض با صدور بیانیه ای اعلام می کند هدفش محافظت از حاکمیت یمن است.

وی اضافه کرد: چقدر رفتارهای عربستان در همه زمینه ها از جمله دروغ گویی، کینه توزی و تجاوز مانند اسرائیل است. پنهان شدن پشت بیانیه های ظالمانه سازمان ملل که بر اساس روابط نفتی با عربستان صادر می شوند نمی تواند واقع محاصره ظالمانه یمن را مخفی کند. عربستان در پشت این محاصره ظالمانه قرار دارد؛ کشور متجاوزی که یک جنگ ۸ ساله را علیه یمن به راه انداخت و در نهایت شکست خورد اکنون به دنبال جبران خسارت است.

عبدالسلام تصریح کرد: آنچه عربستان سعودی باید در این مرحله به آن توجه کند این است که با اشتباه محاسباتی، خود را به دشمن آشکار یمن تبدیل کرده است. اصرار عربستان سعودی بر لجاجت و امتناع از پذیرش حقیقت، عواقب جدی برای این کشور، امنیت و اقتصاد آن خواهد داشت. محاصره دریایی اولین گام در نبرد محاصره در برابر محاصره است و مردم ما حقوق خود را خواهند گرفت.