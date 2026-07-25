به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه فارن پالسی گزارش داد، با توجه به وسعت چالش‌های نظامی و جغرافیایی که آمریکا در ایران با آنها مواجه خواهد بود اقدام زمینی علیه این کشور در شرایط فعلی بعید به نظر می‌رسد.

در ادامه این گزارش آمده است: ایران کشوری پهناور با ظرفیت های نظامی و انسانی است که به آن اجازه می‌دهد هرگونه درگیری را طولانی کند. علاوه بر این، ماهیت جغرافیایی این کشور و خطوط پشتیبانی پیچیده آن، هرگونه عملیات زمینی در مقیاس بزرگ را بسیار دشوارتر از تجربیات نظامی قبلی آمریکا مانند جنگ عراق در سال ۲۰۰۳، می‌کند.

بر اساس این گزارش، جزیره خارک به دلیل نقش حیاتی‌اش در صادرات نفت ایران مورد توجه است اما حضور در این جزیره بدون خطر نیست چرا که ممکن است نظامیان آمریکایی با حملات موشکی و پهپادی مواجه شوند و شاهد یک درگیری طولانی مدت باشیم.

در این گزارش آمده است که مشکل اصلی در تعریف هدف نهایی جنگ و چگونگی حفظ هرگونه دستاورد نظامی نهفته است.