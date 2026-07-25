به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه نیوزویک گزارش داد که تنگه هرمز به عنوان یک گذرگاه آبی مهم که بخش زیادی از انتقال انرژی جهان از طریق آن انجام می شود تبدیل به یک اهرم فشار راهبردی برای ایران شده است.

بر اساس این گزارش، دولت ترامپ در برابر ایران چهار گزینه بیشتر ندارد که همه آنها با هزینه های سنگین و خطرات زیادی همراه است؛ گسترش حملات هوایی علیه ایران؛ این در حالی است که حملات گذشته نشان داده تهران مواضع خود را تغییر نمی دهد چرا که اهرم های فشار بر دریانوردی بین المللی دارد و می تواند نیروهای خود را بازسازی کند.

گزینه دوم اسکورت نفتکش ها در منطقه است که با چالش هایی نظیر میزان توان آمریکا برای اجرای این مأموریت در یک محیط مملو از تهدیدات رو به رو است.

لازم به ذکر است که ترامپ پیشتر نیز چنین طرحی را ارائه داده و از کشورهای جهان خواسته بود آمریکا را در این خصوص همراهی کنند اما با بی توجهی دولت ها به این طرح در سایه خطرات آن، پروژه ترامپ به شکست انجامید.

گزینه سوم اجرای عملیات زمینی محدود است که به نیروهای زیاد و حمایت های نظامی گسترده نیاز دارد و می تواند به تلفات انسانی بالا و خسارت های مادی فراوان بیانجامد. گزینه چهارم نیز بازگشت به مذاکرات است که کمترین هزینه را دارد.

این در حالی است که تجاوزات آمریکا علیه ایران در بحبوحه مذاکرات صورت گرفت و نشان داد واشنگتن قابل اعتماد نیست.