بورل: جنگ علیه ایران یک شکست همه جانبه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، جوزپ بورل مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتقاد از عملکرد این اتحادیه در خصوص جنگ در خاورمیانه گفت، اتحادیه اروپا با فرستادن فون در لاین به اراضی اشغالی برای ابراز حمایت بی‌قید و شرط خود از نتانیاهو از مرزهای خود در سیاست خارجی فراتر رفت و با وجود درخواست‌های اسپانیا و ایرلند به دلیل نقض آشکار قوانین بین‌المللی، از بازنگری در توافقنامه همکاری با اسرائیل خودداری کرد.

وی بیان کرد که تلاش‌های صلح باید گسترش یابد تا از راه‌حل دو دولتی حمایت شود. این در حالی است که اسرائیل این راهکار را نمی پذیرد و تمام تلاش خود را علیه آن به کار می گیرد. جامعه بین‌الملل باید به اسرائیلی‌ها فشار وارد کند، نه اینکه فقط سعی کند آنها را متقاعد کند.

بورل جنگ با ایران را از هر نظر یک شکست توصیف کرد. وی بیان کرد که تفاهمنامه میان آمریکا و ایران برای تهران بسیار مطلوب بوده است.