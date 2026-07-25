به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه فارن افرز به قلم رابرت پیپ استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو نوشت: درگیری با ایران به مثابه نقطه پایان مرحله ای است که آمریکا در آن بر برتری نظامی خود برای پایان دادن سریع به جنگ ها تکیه می کرد.

در این گزارش آمده است: جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ که یک تصویر برتر از آمریکا برجای گذاشت با جنگ کنونی که محدودیت های این کشور را به رخ کشید متفاوت است. تکنولوژی نظامی مدرن به ویژه پهپادها و موشک های نقطه زن ارزان قیمت ماهیت این جنگ ها را تغییر داده است چرا که این تجهیزات تنها در دست ابر قدرت ها نیست بلکه دیگر کشورها نیز آنها را در اختیار دارند و از طریق این تجهیزات می توانند جنگ را طولانی تر کرده و به دشمن ضربه بزنند.

در ادامه این گزارش تاکید شده است: ایران نیازی به درگیری مستقیم با آمریکا برای تحقق اهداف خود ندارد بلکه با استفاده از قدرت موشکی و نیروهای همپیمان خود در منطقه و روش های غیرکلاسیک می تواند بر حرکت دریانوردی و انتقال انرژی در جهان تأثیر بگذارد. بحران تنگه هرمز یک تحول گسترده تر در نظام جهانی به شمار می رود به طوری که تسلط بر مسیرهای تجارت جهانی یکی از عوامل اساسی قدرت محسوب می شود.