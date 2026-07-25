از بوشهر تا کربلا در مسیر عشق؛ میزبانی از زائران اربعین در صدها موکب

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: با فرارسیدن ایام اربعین حسینی، شور و شوق خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در جای جای استان بوشهر به اوج رسیده است. استانی که هر ساله علاوه بر اعزام هزاران عاشق حسینی به مسیر پیادهروی اربعین، به یکی از مهمترین محورهای میزبانی از زائران استانهای جنوبی کشور نیز تبدیل میشود و از جنوب تا شمال آن، عطر محبت اهلبیت (ع) در موکبها و ایستگاههای خدمترسانی جریان دارد.
اربعین در فرهنگ شیعی تنها یک مناسبت مذهبی نیست، بلکه بزرگترین گردهمایی عاشقان اهلبیت (ع) در جهان به شمار میرود؛ اجتماع عظیمی که میلیونها انسان از ملیتها، زبانها و فرهنگهای مختلف را زیر پرچم سیدالشهدا (ع) گرد هم میآورد. حضور در این آیین معنوی، برای بسیاری از مردم فرصتی برای تجدید عهد با آرمانهای عاشورا و نمایش وحدت و همدلی امت اسلامی است.
مردم استان بوشهر نیز همچون سالهای گذشته با شور و ارادت ویژهای خود را برای حضور در این حماسه بزرگ آماده کردهاند. از شهرها و روستاهای مختلف استان، کاروانهای مردمی راهی مرزهای غربی کشور میشوند تا در مسیر عشق گام بردارند و در کنار میلیونها زائر، زیارت اربعین را به جا آورند.
اما نقش بوشهر تنها به اعزام زائر محدود نمیشود. موقعیت جغرافیایی استان باعث شده است که بوشهر به یکی از مهمترین مسیرهای عبور زائران استانهای جنوبی کشور تبدیل شود. به همین دلیل، مردم این دیار همه ساله با برپایی موکبهای متعدد، میزبان زائرانی هستند که از استانهای مختلف راهی مرز شلمچه میشوند.
در طول مسیر از عسلویه در جنوبیترین نقطه استان تا شهرستان دیلم در شمال بوشهر، بیش از ۲۰۰ موکب مردمی شبانهروز به زائران خدمترسانی میکنند. این موکبها با ارائه خدمات اسکان، پذیرایی، استراحت، خدمات فرهنگی، بهداشتی و رفاهی، تلاش میکنند خستگی سفر را از تن زائران بزدایند و آنان را برای ادامه مسیر آماده کنند.
در مرز شلمچه نیز تعدادی از موکبهای بوشهری مستقر هستند و به صورت شبانهروزی از زائران پذیرایی میکنند. این موکبها در روزهای اوج تردد، هزاران وعده غذایی توزیع کرده و امکانات لازم برای اسکان موقت و استراحت زائران را فراهم میکنند.
خدمترسانی بوشهریها تنها به داخل کشور محدود نمیشود. دهها موکب این استان در شهرهای نجف اشرف، کربلای معلی و مسیر پیادهروی نجف تا کربلا فعالیت دارند و با حضور صدها خادم داوطلب، خدمات متنوعی را به زائران ایرانی و دیگر کشورهای اسلامی ارائه میکنند.
ویژگی مهم این حرکت عظیم، مردمی بودن آن است. بیشتر موکبها با نذورات، کمکهای خیرین و مشارکت داوطلبانه مردم اداره میشوند و پیر و جوان، زن و مرد، هر یک به اندازه توان خود سهمی در این خدمت عاشقانه دارند. همین روحیه ایثار و همدلی، جلوهای از فرهنگ عاشورا را در سراسر استان به نمایش گذاشته است.
در روزهای منتهی به اربعین، فضای شهرهای استان رنگ و بوی دیگری به خود میگیرد. بسیاری از مردم علاوه بر بدرقه زائران، با حضور در موکبها، پخت غذا، آمادهسازی محل اسکان و ارائه خدمات مختلف، خود را شریک این حرکت معنوی میدانند و خدمت به زائران را افتخاری بزرگ برای زندگی خود قلمداد میکنند.
این روزها بوشهر تنها یک استان در جنوب ایران نیست؛ بلکه به ایستگاهی بزرگ از عشق و ارادت به حضرت سیدالشهدا (ع) تبدیل شده است؛ جایی که هزاران خادم بیادعا، بیوقفه و بیچشمداشت، تمام توان خود را برای آسایش زائران به کار گرفتهاند.
خدمت به زائران، افتخار زندگی است
یکی از خادمان موکبی در شهر آبپخش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی کامل موکب برای پذیرایی از زائران، گفت: از هفتهها قبل همه اعضای موکب در کنار مردم شهر تلاش کردهاند تا شرایط مناسبی برای اسکان و پذیرایی زائران فراهم شود. هر سال با نزدیک شدن به اربعین، شور و اشتیاق خدمت در میان مردم بیشتر میشود و همه با عشق پای کار میآیند.
محمد ادامه داد: زائرانی که از استانهای مختلف وارد بوشهر میشوند، مهمان حضرت اباعبدالله (ع) هستند و ما خود را تنها خادم آنان میدانیم. تلاش میکنیم بهترین امکانات ممکن را در اختیار زائران قرار دهیم تا با آرامش مسیر خود را ادامه دهند.
این موکبدار آبپخشی افزود: هیچ خستگیای در خدمت به زائران معنا ندارد. وقتی رضایت زائران را میبینیم، احساس میکنیم توفیق بزرگی نصیبمان شده است و امیدواریم این خدمت مورد قبول حضرت سیدالشهدا (ع) قرار گیرد.
یکی خادمان از موکبهای شهر کاکی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر خدمت به زائران را نعمتی بزرگ دانست و گفت: مردم کاکی از ماهها قبل برای برپایی موکب برنامهریزی میکنند و هر کسی به اندازه توان خود در این حرکت مشارکت دارد؛ یکی مواد غذایی تهیه میکند، دیگری امکانات اسکان فراهم میکند و گروهی نیز شبانهروز مشغول خدمترسانی هستند.
حیدری با بیان اینکه زائران از استانهای مختلف مهمان مردم بوشهر هستند، میافزاید: تلاش کردهایم محیطی آرام و مناسب برای استراحت زائران فراهم کنیم تا پس از رفع خستگی، با انرژی بیشتری راهی مرز شوند. لبخند و دعای خیر زائران، بزرگترین پاداش خادمان موکب است.
این خادم اربعین خاطرنشان میکند: عشق به امام حسین (ع) مرز نمیشناسد و همین عشق است که مردم را کنار هم قرار میدهد. افتخار میکنیم که سهم کوچکی در خدمت به زائران داریم و امیدواریم این توفیق هر سال نصیبمان شود.
افزایش موکبهای بوشهر برای خدمترسانی به زائران
رئیس ستاد عتبات عالیات استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز زودهنگام برنامهریزیهای اربعین اظهار کرد: کمیته اسکان و تغذیه ستاد اربعین استان از حدود دو ماه قبل فعالیت اجرایی خود را آغاز کرده و هماهنگیهای لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران انجام شده است.
عبدالرضا مطاف با بیان اینکه تعداد موکبهای دارای مجوز و ثبتشده استان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، افزود: سال گذشته ۲۳۰ موکب شناسنامهدار در استان فعالیت داشتند، اما امسال این تعداد به ۲۹۵ موکب رسیده که نشاندهنده افزایش مشارکت مردمی در خدمترسانی به زائران است.
رئیس ستاد عتبات عالیات استان بوشهر با تأکید بر مردمی بودن حماسه اربعین تصریح کرد: تمامی موکبهای استان با تکیه بر نذورات، کمکهای خیرین و مشارکت عاشقان اهلبیت (ع) اداره میشوند و هیچگونه بودجه دولتی برای اداره آنها اختصاص نمییابد. هزینههای مربوط به اسکان، تغذیه و سایر خدمات مورد نیاز زائران نیز از محل کمکهای مردمی تأمین میشود.
موکبهای بوشهر در مسیرهای مواصلاتی استان از عسلویه تا دیلم، در مرز شلمچه، شهر نجف اشرف، مسیر پیادهروی نجف تا کربلا و همچنین شهر کربلای معلی مستقر هستند و به زائران خدماترسانی میکنند مطاف با تشریح محل استقرار موکبهای استان گفت: موکبهای بوشهر در مسیرهای مواصلاتی استان از عسلویه تا دیلم، در مرز شلمچه، شهر نجف اشرف، مسیر پیادهروی نجف تا کربلا و همچنین شهر کربلای معلی مستقر هستند و به زائران خدماترسانی میکنند.
وی ادامه داد: امسال ۲۰۵ موکب در مسیرهای داخل استان از جنوب تا شمال بوشهر فعال هستند و علاوه بر آن، بین ۱۱ تا ۱۳ موکب نیز در مرز شلمچه به صورت شبانهروزی از زائران پذیرایی و آنان را اسکان میدهند.
رئیس ستاد عتبات عالیات استان بوشهر با اشاره به حضور گسترده موکبهای استان در عراق اظهار کرد: ۱۱ موکب در نجف اشرف، ۲۳ موکب در مسیر پیادهروی نجف تا کربلا و ۴۵ موکب بزرگ نیز در شهر کربلا فعالیت دارند. برای ارائه خدمات در این موکبها نیز حدود هشت هزار و ۵۰۰ خادم افتخاری به صورت شیفتی مشغول خدمترسانی هستند.
مطاف همچنین خاطرنشان کرد: استان بوشهر علاوه بر زائران خود، مسئولیت خدمترسانی به زائران استانهای کهگیلویه و بویراحمد، فارس، هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان را نیز بر عهده دارد و امسال زائرانی از کشورهای افغانستان و پاکستان نیز از خدمات موکبهای استان بهرهمند خواهند شد.
وی با بیان اینکه اربعین جلوهای از همبستگی و ولایتمداری مردم است، گفت: همه ظرفیتهای مردمی استان برای فراهم کردن بهترین شرایط اسکان و تغذیه زائران بسیج شده است تا زائران با آرامش و امنیت این سفر معنوی را پشت سر بگذارند.
اربعین هر سال جلوهای تازه از همدلی، ایثار و عشق مردم استان بوشهر به حضرت سیدالشهدا (ع) را به نمایش میگذارد. استانی که هم با اعزام گسترده زائران و هم با میزبانی از عاشقان حسینی در مسیرهای مواصلاتی، مرز شلمچه و شهرهای زیارتی عراق، سهمی مؤثر در برگزاری بزرگترین اجتماع مذهبی جهان دارد.
افزایش تعداد موکبها، حضور هزاران خادم داوطلب و مشارکت گسترده مردم نشان میدهد فرهنگ خدمت به زائران در بوشهر به سرمایهای اجتماعی و معنوی تبدیل شده و این استان همچنان یکی از مهمترین پایگاههای خدمترسانی به زائران اربعین در جنوب کشور است.
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