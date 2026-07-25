۲ تُن گوشت نذر قربانی در چهارمحال و بختیاری توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم محمدی اظهار کرد: ۲ تُن گوشت نذر قربانی در قالب ۲ هزار بسته یک کیلوگرمی تهیه و برای توزیع میان خانواده‌های نیازمند استان اختصاص یافته است.

وی افزود: این محموله با خودروی یخچال‌دار به مرکز استان منتقل و پس از تحویل، از طریق شبکه‌های حمایتی کمیته امداد میان خانواده‌های مشمول توزیع شد.

محمدی با قدردانی از مشارکت مرکز نیکوکاری «سمت خدا» گفت: این مرکز نیکوکاری طی دو سال گذشته نیز با اهدای گوشت نذر قربانی، در حمایت از خانواده‌های نیازمند استان مشارکت داشته و این اقدام خداپسندانه، نقش مؤثری در تأمین بخشی از نیاز غذایی این خانواده‌ها ایفا کرده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان از خیران و نیکوکاران دعوت کرد با مشارکت در طرح‌های حمایتی کمیته امداد، این نهاد را در خدمت‌رسانی هرچه بهتر به خانواده‌های نیازمند همراهی کنند.

لازم به ذکر است، شماره‌گیری کد دستوری #۰۳۸*۸۸۷۷*، مراجعه به سایت کمیته امداد به آدرس emdad.ir و شماره کارت بانک ملی ۰۴۱۲ـ ۵۰۰۳ـ۹۹۷۹ـ۶۰۳۷ برای واریز نذورات مردم استان در نظر گرفته شده است.