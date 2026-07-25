نشست همفکری علمای اهل تسنن و تشیع در بغداد/ وحدت؛ محور مقاومت اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست همفکری علمای اهل تسنن با سخنان السید عبدالقادر الحسنی الآلوسی، رئیس مجلس علماء الرباط المحمدی عراق و آیت الله احمد مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری و نیز با میزبانی الشیخ محمد النوری، امام و خطیب مسجد جامع القدس در بغداد به همت کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین برگزار شد.

در این نشست السید عبد القادر الآلوسی، رئیس مجلس علماء الرباط المحمدی عراق، ضمن تاکید بر محور وحدت علمای اسلامی از همه بلاد گفت: بنیان های فکری ما و حرکت متفکران و علمای اسلامی، باید بر محور وحدت و همبستگی قرار گیرد و این موضوع در شرایط امروز جهان اسلام از هر امری، ضروری تر است.

السید الآلوسی افزود: ما دارای قران واحد، پیامبر واحد، نماز واحد هستیم، لذا آنچه باید پیش روی علمای عراقی و ایرانی و لبنانی و مصری و همه کشورها و همه مذاهب از حنبلی و شافعی و همه اقشار از کرد و ترکمن و دیگران باشد، همبستگی و مقاومت در برابر دشمنان اسلام است.

این اندیشمند اهل تسننن همچنین افزود: اگر آن همبستگی اسلامی که مورد تاکید قرآن و پیامبر اکرم بوده، تضعیف شود، ظلم و ستم قدرت ها به مرور موجب تضعیف اندیشه انسان ساز اسلامی می شود و به جوهر ایستادگی در جهان اسلام خدشه وارد خواهد شد.

حرکت امام حسین(ع)، قطب محوری مقاومت

رئیس مجلس علماء الرباط المحمدی عراق در فراز پایانی سخنانش اشاره کرد: این مقاومت، همواره در طول تاریخ معاصر، قطب مهمی داشته است. رهبران و فرماندهان مقاومت اسلامی از ابو مهدی مهندس تا سیدحسن نصرالله، از سردار سلیمانی تا قائد شهید، همگی در حرکت های خود، یک قطب محوری داشته اند. این قطب، شخصیت و حرکت امام حسین(ع) در طول تاریخ بوده که محور اندیشه و عمل برای همبستگی علمای اسلامی است.

یاداور می شود، مؤسسه فرهنگی و تبلیغی «رباط محمدی» با هدف وحدت و تقریب بین‌المذاهب، در مراکز و مناطق و استان‌های سنی نشین فعالیت دارد.‌

امت واحده، آرمانی انتزاعی یا عملی فراتر از عبادت واحد

آیت الله احمد مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری در این نشست، با اشاره به نکته نهفته در ساختار آیه ( إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ ) در قرآن گفت: قرآن پیش از آنکه از «ربوبیت واحد» و «عبادت واحد» سخن بگوید، از «امت واحده» سخن می‌گوید. گویی میان این سه حقیقت، پیوندی وجودی برقرار است؛ وحدت امت، بستر ظهور وحدت ربوبی و زمینه تحقق وحدت عبودی است.

آیت الله مبلغی در ادامه افزود: امت اسلامی در نگاه قرآن، صرفاً یک تصور ذهنی یا یک آرمان انتزاعی نیست؛ بلکه حقیقتی اجتماعی و تاریخی است.

همچنین قرآن، وحدت را در سطح پایین‌تر متوقف نمی‌کند. وحدتِ یک طایفه، وحدت یک مذهب، وحدت یک گروه یا یک جریان، هرچند ممکن است در جای خود ارزشمند باشد، اما افق نهایی قرآن نیست.

وی افزود: قرآن می‌خواهد وحدت، صفت کل امت باشد؛ نه صفت بخشی از امت در برابر بخش دیگر.

وی در ادامه با اشاره به آیه ( وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم) تاکید کرد: نزاع، تنها یک اختلاف ساده نیست؛ نزاع، نیروی درونی امت را می‌خورد. «ذهاب ریح» یعنی از دست رفتن آن روح، هیبت، توان و قدرتی که یک جامعه را استوار نگه می‌دارد. امت یا وحدت دارد و در نتیجه صاحب قدرت است، یا در گرداب نزاع گرفتار می‌شود و آرام‌آرام سرمایه وجودی خود را از دست می‌دهد.

بنیادی‌ترین فضیلت اخلاقی برای امت اسلامی

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: یکی از بنیادی‌ترین فضیلت های اخلاقی برای امت اسلامی، مشخص کردن نسبت امت با ظلم است. امتی که به ظلم حساسیت ندارد، اساس هویت خود را از دست می‌دهد؛ زیرا ظلم، انسان را از جایگاه کرامت و مسئولیت خارج می‌کند. قرآن نه اجازه ظلم کردن می‌دهد و نه اجازه پذیرش ذلت در برابر ظالم را، چنانکه می فرماید: ( وَلَا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا) اینجا «رکون» یعنی تکیه کردن، متمایل شدن، پذیرفتن موقعیتی که در آن انسان قدرت مقاومت و استقلال خود را از دست می‌دهد. جامعه‌ای که به ظلم خو می‌گیرد، آرام‌آرام از درون تهی می‌شود؛ زیرا دیگر آن انسجام و عزتی که لازمه امت بودن است، در آن باقی نمی‌ماند.

عبور از نزاع‌های فرساینده برای ایستادگی در برابر ظلم آمریکایی و صهیونی

آیت الله احمد مبلغی در بخش پایانی سخنان خود افزود: پس امت واحده در منطق قرآن، صرفاً یک شعار وحدت‌گرایانه نیست؛ یک پروژه وجودی و تمدنی است.

امت باید خود را بیابد، وحدت خود را بسازد، در برابر ظلم آمریکایی و صهیونیستی بایستد، از نزاع‌های فرساینده عبور کند، تا بتواند در پرتو ربوبیت واحد، عبادت واحد را تجربه کند و در جهان به عنوان الگویی از حیات انسانی ظهور یابد. قرآن پیش از آنکه انسان‌ها را به سوی خدا فرا بخواند، آنان را به سوی یکدیگر فرا می‌خواند؛ زیرا راه رسیدن به آسمان، از ساختن زمینِ مشترک امت آغاز می‌شود.