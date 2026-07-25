جواد عجم در گفتگو با خبرنگار مهر، از کسب مقام دوم کشوری کاتا در بخش کاتامه نوکاتا توسط بانوان جودوکار شاهرودی خبر داد و ابراز کرد: سارینا جلالی و آریانا ابراهیمی به مربیگری معبادی در این رقابت ها توانستند بدرخشند.

وی با بیان اینکه این مسابقات به میزبانی استان قم برگزار شد، افزود: خوشبختانه ظرفیت های خوبی در بخش جودوی بانوان در شهرستان شاهرود وجود دارد که این افتخار آفرینی‌ها نشانه‌های آن است.

رئیس ورزش و جوانان شاهرود همچنین از برگزاری جشنواره ورزشی خانواده پویا ویژه مادران و دختران در این شهرستان خبر داد.

عجم افزود: این رویداد توسط اداره آموزش و پرورش شاهرود و همکاری کمیته های بازی و ورزش کودکان، فرهنگی، پیاده روی، تندرستی، روزانه و استراگوس هیات ورزش‌های همگانی شهرستان شاهرود برگزار شد.

وی گفت: این جشنواره با اجرای ورزش عمومی، ایستگاه‌های رقابتی بین مادر و دختر و بازی و ورزش کودکان با حضور بیش از ۴۰۰ نفر شرکت کننده برگزار شد.