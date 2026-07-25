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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

نایب‌قهرمانی بانوان جودوکار شاهرودی در رقابت‌های کشوری کاتا

نایب‌قهرمانی بانوان جودوکار شاهرودی در رقابت‌های کشوری کاتا

شاهرود- رئیس ورزش و جوانان شاهرود از کسب مقام دوم مسابقات ملی کاتا توسط دو بانوی جودوکار شهرستان خبر داد و گفت: سارینا جلالی و آریانا ابراهیمی در کاتامه‌نوکاتا بر سکوی نایب‌قهرمانی ایستادند.

جواد عجم در گفتگو با خبرنگار مهر، از کسب مقام دوم کشوری کاتا در بخش کاتامه نوکاتا توسط بانوان جودوکار شاهرودی خبر داد و ابراز کرد: سارینا جلالی و آریانا ابراهیمی به مربیگری معبادی در این رقابت ها توانستند بدرخشند.

وی با بیان اینکه این مسابقات به میزبانی استان قم برگزار شد، افزود: خوشبختانه ظرفیت های خوبی در بخش جودوی بانوان در شهرستان شاهرود وجود دارد که این افتخار آفرینی‌ها نشانه‌های آن است.

رئیس ورزش و جوانان شاهرود همچنین از برگزاری جشنواره ورزشی خانواده پویا ویژه مادران و دختران در این شهرستان خبر داد.

عجم افزود: این رویداد توسط اداره آموزش و پرورش شاهرود و همکاری کمیته های بازی و ورزش کودکان، فرهنگی، پیاده روی، تندرستی، روزانه و استراگوس هیات ورزش‌های همگانی شهرستان شاهرود برگزار شد.

وی گفت: این جشنواره با اجرای ورزش عمومی، ایستگاه‌های رقابتی بین مادر و دختر و بازی و ورزش کودکان با حضور بیش از ۴۰۰ نفر شرکت کننده برگزار شد.

کد مطلب 6898267

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