خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محراب علوی: آغاز فصل عاشقی و حرکت پیاده به سمت کربلای معلی همواره با شور و شوق وصف‌ناپذیری همراه است که هزاران عاشق و دلباخته اباعبدالله الحسین را از گوشه و کنار کشور و حتی فراتر از مرزها به سمت پایانه‌های مرزی خوزستان می‌کشاند.

پایانه‌های شلمچه و چذابه به عنوان دو گذرگاه بزرگ کشور در ایام اربعین، بار دیگر به میعادگاه پرحرارت زائرانی تبدیل شده‌اند که گرمای توان‌فرسای تابستان جنوب نیز توان ایستادگی در برابر اقیانوس اراده و عشق حسینی آنان را ندارد. این حرکت عظیم و حماسی انسان‌ها، جلوه‌ای بی‌نظیر از همدلی، صمیمیت و پویایی مذهبی است که روح تازه‌ای به رگ‌های جامعه می‌بخشد.

در این مسیر سراسر نور، تلاش‌های شبانه‌روزی و خستگی‌ناپذیر موکب های مردمی برای ساماندهی و تسهیل عبور زائران به زیباترین شکل ممکن به بار نشسته است. همکاری صمیمانه مردم خوزستان و خدمت‌گزاران زوار در قالب برپایی ایستگاه‌های صلواتی، توزیع آب خنک، برپایی سایه‌بان‌ها و سیستم‌های سرمایشی نوین، فضایی آکنده از نشاط معنوی و رضایت‌مندی را در مرزها ایجاد کرده است. این شور و شوق زایدالوصف، گویای آن است که عشق به حسین، تمامی سختی‌ها را آسان و مسیر وصال را به جاده‌ای سرشار از زیبایی تبدیل می‌سازد.

آمارهای رسمی و شوق روزافزون ثبت‌نام‌کنندگان نشان می‌دهد که امسال نیز استان خوزستان با آغوش باز و اشتیاقی دوچندان، نقش کلیدی خود را به عنوان دروازه اصلی تشرف به عتبات عالیات ایفا می‌کند. افزایش چشمگیر حجم ترددها از پایانه‌های مرزی خوزستان و حضور پرشور جوانان و خانواده‌ها، گواهی بر زنده بودن فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان است.

شلمچه و چذابه در تب و تاب میزبانی زائران

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جریان روان و پرنشاط ترددهای مرزی در استان خوزستان گفت: از بیست و پنجم تیر تا دوم مرداد، یعنی معادل یکم تا نهم ماه صفر، ۳۳۴ هزار و ۱۲۳ مسافر ایرانی و خارجی از دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه تردد داشته‌اند که این آمار نشان‌دهنده پویایی و استقبال فوق‌العاده زائران از این دو مرز است.

یزدان خسروی در خصوص جزئیات ترددهای ثبت شده در این دو میعادگاه بزرگ حسینی اضافه کرد: در این بازه زمانی مشخص، ۲۷۷ هزار و ۵۹۶ تردد در پایانه مرزی شلمچه و ۵۶ هزار و ۵۲۷ تردد در پایانه مرزی چذابه به ثبت رسیده است که نشان می‌دهد پایانه شلمچه با تمام ظرفیت و در فضایی پرنشاط، سهم عمده‌ای از ترددهای زائران را به خود اختصاص داده است.

وی با ابراز خرسندی از روند پرشتاب و منظم ورود و خروج زائران ایرانی از مرز شلمچه عنوان کرد: در مدت یادشده، ۶۰ هزار و ۷۳۳ زائر ایرانی با کوله‌باری از معنویت از طریق این مرز وارد کشور شدند و ۱۷۵ هزار و ۸۴۹ زائر ایرانی پرشور نیز از مرز شلمچه برای حضور در حماسه پیاده‌روی اربعین از کشور خارج شدند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان افزود: همچنین در پایانه مرزی چذابه طی همین مدت، ۱۰ هزار و ۱۷۲ زائر ایرانی وارد کشور شدند و آمار خروج زائران پرانگیزه ایرانی از این مرز به ۳۴ هزار و ۶۸۱ نفر رسید که نشان از رونق بی‌نظیر این مسیر معنوی دارد.

خسروی با بیان اینکه ۵۲ هزار و ۶۸۸ تردد برای مسافران خارجی در پایانه‌های مرزی خوزستان به ثبت رسیده است، تصریح کرد: از این تعداد ۲۱ هزار و ۴۶۷ تردد مربوط به ورودی مسافران غیرایرانی و ۳۱ هزار و ۲۲۱ تردد نیز مربوط به خروجی آنان بوده است که نشان می‌دهد خوزستان کانون پیوند بین‌المللی ارادتمندان حسینی است.

وی در خصوص استقبال گرم از زائران غیرایرانی در بدو ورود به کشور ادامه داد: ورود زائران خارجی از مرز شلمچه ۱۶ هزار و ۵۸۱ تردد و از مرز چذابه ۴ هزار و ۸۸۶ مورد به ثبت رسیده است که این زائران عزیز با استقبال پرشور مواکب مردمی مواجه شده و مسیر خود را به سمت عتبات عالیات ادامه داده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به خروج مسافران خارجی اظهار کرد: تعداد ۶ هزار و ۷۸۸ تردد خروجی مسافران خارجی از مرز چذابه و ۲۴ هزار و ۴۳۳ تردد از مرز شلمچه انجام شده است که نشان‌دهنده هماهنگی عالی در خدمت‌رسانی به زوار تمام ملیت‌ها است.

شوق زائران خوزستانی و تسهیلات سفر در سماح

مدیرکل حج و زیارت خوزستان با اشاره به شور و استقبال کم‌نظیر مردم استان در ثبت‌نام اربعین گفت: در استان خوزستان بیش از ۱۶۶ هزار زائر در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند و خوزستان از نظر میزان ثبت‌نام زائران، در جمع سه استان برتر کشور قرار دارد که این رتبه ارزشمند نشان‌دهنده دلدادگی عمیق مردم این دیار به خاندان عصمت و طهارت است.

محمد امین یاقوت با اشاره به آخرین وضعیت ثبت‌نام زائران اربعین حسینی در سراسر کشور اظهار کرد: از آغاز ثبت‌نام رسمی زائران برای شرکت در مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی تاکنون، یک میلیون و ۷۰۰ هزار زائر در سراسر کشور در سامانه سماح نام‌نویسی کرده‌اند و این آمار هر لحظه در حال افزایش است.

وی افزود: حدود ۳۰ درصد از زائرانی که در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند، مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان را برای تردد به سمت عتبات عالیات انتخاب کرده‌اند که این اقبال گسترده، گواهی بر امنیت، پویایی و کیفیت بالای خدمات‌رسانی در این پایانه‌ها است.

مدیرکل حج و زیارت خوزستان با تأکید بر ضرورت تکمیل آسان مراحل قانونی ثبت‌نام زائران برای برخورداری از تسهیلات ویژه ادامه داد: زائران حسینی برای دریافت خدمات ارزی و بیمه‌ای باید حتماً ثبت‌نام خود را در سامانه سماح به نشانی اینترنتی اعلام شده تکمیل کنند و این موضوع مهم را در اسرع وقت انجام دهند تا با خاطری آسوده و بدون دغدغه قدم در مسیر عشق بگذارند.

یاقوت با اشاره به شرایط آب‌وهوایی گرم خوزستان و تدابیر اندیشیده شده برای حفظ سلامت زوار توضیح داد: با توجه به دمای بالای هوا توصیه می‌شود مادران باردار و افرادی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای، قلبی و عروقی هستند، سفر زیارتی خود به کربلا، نجف و دیگر عتبات مقدسه را به فصل‌های خنک‌تر سال موکول کنند تا سلامتی آن‌ها به خطر نیفتد و سایر زوار نیز با رعایت نکات بهداشتی، سفری خاطره‌انگیز را تجربه نمایند.

امنیت سایبری و آرامش خاطر زائران در مسیر نور

معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان خوزستان با صدور هشداری صمیمانه با هدف حفظ آرامش خاطر زائران اعلام کرد: افراد سودجو با ارسال پیامک، لینک یا ایجاد صفحات جعلی و وعده‌هایی مانند دریافت ارز اربعین بدون نوبت، ثبت‌نام فوری ارز زیارتی، پرداخت ارز با نرخ ویژه و ثبت اطلاعات در سامانه‌های غیررسمی، در تلاش هستند اطلاعات بانکی و هویتی زائران را سرقت کنند.

پلیس خوزستان در این اطلاعیه از متقاضیان دریافت ارز اربعین خواست: زائران با هوشیاری کامل فقط از سامانه‌ها و اپلیکیشن‌های رسمی برای ثبت‌نام و دریافت ارز استفاده کنند و از کلیک روی لینک‌های ناشناس یا مشکوکی که از طریق پیامک یا شبکه‌های اجتماعی برای آن‌ها ارسال می‌شود، خودداری کنند تا لذت این سفر معنوی با هیچ چالشی مکدر نشود.

در بخش دیگری از این توصیه انتظامی تأکید شده است: زائران تحت هیچ شرایطی رمز کارت، رمز پویا، کدهای تأیید و سایر اطلاعات حساس بانکی خود را در اختیار افراد یا سایت‌های ناشناس قرار ندهند و با پیشگیری از این موارد، سفری امن و بی‌دغدغه را سپری کنند.

پلیس خوزستان تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده صفحات، پیامک‌ها یا لینک‌های مشکوک، موضوع را سریعاً از طریق مراجع رسمی و پلیس فتا گزارش کنند، چرا که هوشیاری زائران و استفاده از درگاه‌های مطمئن، آرامش سفر اربعین را تضمین می‌کند.

حماسه بزرگ اربعین حسینی تجلی باشکوهی از همدلی، عشق و ارادت است که هر سال با جوشش و پویایی بیشتری تکرار می‌شود. حضور پرشور و میلیونی زائران در پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه، تصویری بی‌بدیل از همبستگی ایمانی را به نمایش می‌گذارد که در آن تمامی دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و درمانی در کنار هزاران خادم مواکب مردمی، با عشق و علاقه وصف‌ناپذیر کمر به خدمت زوار بسته‌اند تا سفر اربعین را به خاطره‌ای ماندگار تبدیل کنند.

امسال نیز با هماهنگی‌های صورت‌گرفته و استقرار تجهیزات سرمایشی، ایستگاه‌های آب خنک و تسهیل خدمات اداری در پایانه‌ها، تلاش شده است تا سختی‌های طبیعی سفر در هوای گرم جنوب به شیرینی و راحتی بدل شود. امید است با هم‌افزایی همه‌جانبه مسئولان دولتی و مشارکت بی‌بدیل موکب‌های مردمی، این سفر معنوی برای تمامی زائران با سلامت، امنیت و سهولت کامل همراه باشد و برگ زرین دیگری از میزبانی شایسته مردم خوزستان در تاریخ این مرز و بوم نگاشته شود.