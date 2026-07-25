به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رستگاری از شتاب در ساماندهی محورهای مواصلاتی شهرستان‌های خاتم و مروست خبر داد و اظهار کرد: با اختصاص اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی، لکه‌گیری و روکش آسفالت محور استراتژیک «یزد_مهریز_مروست_هرات» با سرعت در حال انجام است و حداکثر تا شهریورماه به بهره‌برداری کامل می‌رسد.

وی با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه کارگروه توسعه شهرستان‌های خاتم و مروست گفت: رفع نارضایتی‌های چندساله مردم از وضعیت راه و ابنیه فنی این محور، اولویت اصلی مجموعه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوده که خوشبختانه با اجرای چهار قرارداد فعال، بخش اعظم مشکلات و نقاط حادثه‌خیز این مسیر اصلاح شده و رضایت شهروندان را به همراه داشته است.

رستگاری با تاکید بر اینکه مابقی بخش‌های مسیر نیز به‌زودی هموار و ایمن‌سازی می‌شود، افزود: راهداری تلاش دارد با اتمام این پروژه‌ها تا پایان تابستان، ترددی ایمن و روان را برای مردم منطقه به ارمغان آورد.

جلسه کارگروه توسعه شهرستان‌های خاتم و مروست که با حضور محمدرضا صباغیان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، سید مهدی طلایی مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، محمد رستگاری مدیرکل راهداری و حامد معتمدی معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سایر مسئولین مربوطه برگزار شد.