به گزارش خبرنگار مهر، حسن کامرانیفرد پیش از ظهر شنبه در دیدار با نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه توسعه آموزشهای مهارتی یکی از الزامات رشد اقتصادی است، اظهار کرد: امروز صرف برخورداری از مدرک دانشگاهی نمیتواند تضمینکننده اشتغال باشد و آنچه جوانان را برای حضور در بازار کار آماده میکند، کسب مهارتهای تخصصی و متناسب با نیاز جامعه است.
وی با بیان اینکه مأموریت اصلی آموزش فنی و حرفهای تربیت نیروی انسانی ماهر است، افزود: سال گذشته بیش از ۱۹ گروه هدف برای توسعه آموزشهای مهارتی شناسایی و برنامههای آموزشی متناسب برای آنان اجرا شد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خراسان جنوبی از اجرای طرح «همنوا» در استان خبر داد و گفت: در قالب تفاهمنامه ملی با آموزش و پرورش، ظرفیت کارگاهها و تجهیزات فنی و حرفهای در اختیار هنرستانهای کار و دانش قرار گرفت و بیش از هزار و ۵۰۰ دانشآموز از مهرماه سال گذشته در مراکز این ادارهکل آموزش دیدند.
وی افزود: نخستین هنرستان وابسته به ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان نیز راهاندازی شده و دانشآموزان در این مرکز آموزشهای مهارتی خود را زیر نظر مربیان این مجموعه فرا میگیرند.
کامرانیفرد با اشاره به اجرای طرح مهارتآموزی سربازان وظیفه، بیان کرد: با فعال شدن قرارگاه مهارتآموزی استان و استفاده از اعتبارات طرح «مهتا»، بیش از هفت میلیارد تومان تجهیزات، مواد مصرفی و آموزش برای سربازان اختصاص یافت.
وی ادامه داد: بر اساس این طرح، سربازان پیش از دریافت کارت پایان خدمت باید حداقل یک مهارت فنی فرا بگیرند تا پس از پایان خدمت با توانمندی بیشتری وارد بازار کار شوند.
خدمات جهادی فنی و حرفهای در مناطق محروم
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت گروههای جهادی این ادارهکل گفت: ۱۱ گروه جهادی در اطلس جهادی استان ثبت شدهاند و با حضور در مناطق کمبرخوردار، خدماتی همچون جوشکاری، برق، تعمیرات لوازم خانگی و خدمات ساختمانی را به صورت رایگان ارائه میکنند.
وی افزود: جوانان مستعد روستایی نیز برای حضور در دورههای مهارتی مراکز شبانهروزی معرفی میشوند تا ضمن بهرهمندی از امکانات آموزشی و اسکان، زمینه اشتغال آنان فراهم شود.
کامرانیفرد با اشاره به حضور گروههای جهادی فنی و حرفهای در مناطق آسیبدیده ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، گفت: این گروهها در دو منطقه از تهران مستقر شده و خدمات فنی و بازسازی ارائه میکنند.
وی مسابقات ملی مهارت را یکی از شاخصهای ارزیابی توانمندیهای مهارتی استان دانست و اظهار کرد: در آخرین دوره این رقابتها، ۱۱ نفر از خراسان جنوبی اعزام شدند که هشت نفر موفق به کسب مدال شدند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خراسان جنوبی افزود: نمایندگان استان برای سومین دوره متوالی به مسابقات جهانی مهارت راه یافتند که نشاندهنده ظرفیت بالای جوانان استان در این حوزه است.
تجهیز مرکز مهارتهای پیشرفته با محوریت فناوریهای نوین
کامرانیفرد با اشاره به راهاندازی مرکز مهارتهای پیشرفته استان گفت: این مرکز برای آموزش جوانان، دانشجویان و فارغالتحصیلان در حوزههایی مانند هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، مکاترونیک، برق صنعتی و توزیع برق تجهیز شده است.
وی افزود: کارگاه تخصصی هوش مصنوعی با اعتباری بیش از چهار میلیارد تومان ایجاد شده و آماده ارائه خدمات آموزشی به دستگاههای فرهنگی و سایر نهادهای استان است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خراسان جنوبی از جذب اعتبارات ملی برای توسعه زیرساختهای آموزشی خبر داد و گفت: با همکاری دیگر نهادهای مرتبط، تجهیزات تخصصی وارد استان و کارگاههای آموزشی تجهیز شدهاند.
وی توسعه آموزش گوهرسنگها، ماشینآلات معدنی، ایمنی معادن و راهاندازی نخستین مرکز ایمنی معادن کشور در طبس را از جمله نتایج این اقدامات عنوان کرد.
کامرانیفرد همچنین گفت: در قالب تفاهمنامه با وزارت نفت، رشتههای تخصصی مورد نیاز این صنعت در استان راهاندازی شده و افراد پس از آموزش، بر اساس نیازسنجی این وزارتخانه برای اشتغال آماده میشوند.
آموزش مهارتهای جدید برای نسل جوان
وی از پیشبینی بیش از ۱۵۰ رشته آموزشی برای غنیسازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان خبر داد و گفت: بخشی از این دورهها در حال اجرا و بخشی در مرحله ثبتنام است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خراسان جنوبی با اشاره به توسعه آموزشهای حوزه انرژیهای تجدیدپذیر اظهار کرد: تاکنون هفت نیروگاه خورشیدی در مراکز آموزش فنی و حرفهای استان راهاندازی شده و دو نیروگاه دیگر نیز در دست نصب است.
وی افزود: در کنار تولید برق، آموزش نصب، راهاندازی، سرویس و نگهداری نیروگاههای خورشیدی نیز به هنرجویان ارائه میشود تا نیروی انسانی متخصص این بخش تربیت شود.
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