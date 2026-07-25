۵۳ هزار و ۶۲۹ نفر ساعت مهارت آموزی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کامرانیفرد ظهر شنبه در نشست خبری با تشریح برنامهها و عملکرد این ادارهکل اظهار کرد: آموزشهای فنیوحرفهای در خراسان جنوبی در قالب مدلهای مختلف از جمله آموزش در محیط کار واقعی، آموزش در حین تحصیل، آموزش سربازان و آموزش در زندانها ارائه میشود.
مدیرکل آموزش فنیوحرفهای خراسان جنوبی، با اشاره به اجرای طرح آموزش در محیط کار واقعی افزود: این طرح در گذشته با عنوان استاد ـ شاگردی شناخته میشد و هدف آن انتقال دانش و تجربه فنی از استاد به شاگرد است که اکنون در قالبی جدید و نظاممند اجرا میشود.
وی ادامه داد: آموزش در حین تحصیل یکی دیگر از مدلهای آموزشی است که در دانشگاهها و مراکز آموزشی اجرا میشود و دانشجویان رشتههای مختلف میتوانند در کنار تحصیلات دانشگاهی از ظرفیت مهارتآموزی نیز بهرهمند شوند.
کامرانیفرد با اشاره به آموزشهای مهارتی برای سربازان گفت: مراکز مهارتآموزی با همکاری یگانهای نظامی و انتظامی و در محل پادگانها تجهیز شده و آموزشهای مهارتی به سربازان ارائه میشود.
بیش از ۱۰ کارگاه در زندانها تجهیز شد
وی، دردسترسبودن آموزشهای مهارتی را یکی از ویژگیهای مهم این دورهها عنوان کرد و افزود: برای زندانیان نیز کارگاههای آموزشی راهاندازی شده و بیش از ۱۰ کارگاه در زندانها تجهیز شده است.
وی با اشاره به تنوع جامعه هدف آموزشهای فنیوحرفهای گفت: ۱۹ گروه هدف از خدمات مهارتی بهرهمند میشوند که از جمله آنها میتوان به افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار، سربازان وظیفه، دانشآموزان و دانشجویان اشاره کرد.
مدیرکل آموزش فنیوحرفهای خراسان جنوبی تخصصیبودن و کوتاهمدتبودن دورهها را از دیگر ویژگیهای این آموزشها دانست و تصریح کرد: حدود ۷۰ درصد آموزشها عملی و ۳۰ درصد شامل آموزشهای تئوری و جانبی است و افراد در یک دوره چهار تا پنجماهه میتوانند مهارت تخصصی مورد نیاز بازار کار را فرا بگیرند.
کامرانیفرد با تأکید بر انطباق آموزشهای مهارتی با نیاز بازار کار گفت: استانداردهای آموزشی فنیوحرفهای بهصورت مستمر بهروزرسانی میشوند و هر زمان که فناوری یا یک حرفه تغییر کند، استانداردهای مربوط نیز متناسب با نیاز بازار کار اصلاح خواهد شد.
مدیرکل آموزش فنیوحرفهای خراسان جنوبی درباره مزایای گواهینامههای مهارتی نیز گفت: دریافت پروانه کسب در برخی رشتهها مستلزم داشتن گواهینامه مهارت است و برای استفاده از تسهیلات و وامهای خوداشتغالی نیز داشتن این گواهینامه ضرورت دارد.
کامرانیفرد با اشاره به عملکرد آموزشی سال گذشته اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۳۰ هزار نفر در بخشهای دولتی و خصوصی تحت آموزشهای مهارتی قرار گرفتند.
آموزش های فنی و حرفه ای از ابتدای سال
وی افزود: تا ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ نیز حدود ۴ هزار و ۷۰۱ نفر دوره آموزشی با مجموع ۵۳ هزار و ۶۲۹ نفرساعت آموزش در استان اجرا شده است.
وی درباره عملکرد حوزه سنجش مهارت نیز گفت: آزمونهای مهارتی بهصورت کاملاً الکترونیکی و بدون کاغذ برگزار میشود و پذیرفتهشدگان مرحله کتبی برای آزمون عملی معرفی میشوند.
مدیرکل آموزش فنیوحرفهای خراسان جنوبی ادامه داد: بخشی از آزمونها نیز مربوط به افرادی است که مدعی داشتن مهارت هستند و بدون توجه به اینکه مهارت خود را در مدرسه، مراکز آموزشی یا بسترهای دیگر کسب کردهاند، میتوانند برای سنجش صلاحیت حرفهای اقدام کنند.
کامرانیفرد با اشاره به معرفی افراد از سوی اصناف گفت: افرادی که قصد راهاندازی واحد صنفی در حوزههای فنی و خدماتی دارند و فاقد گواهینامه مهارت هستند، از سوی اصناف برای سنجش صلاحیت معرفی میشوند و در صورت تأیید صلاحیت، گواهینامه دریافت میکنند؛ در غیر این صورت باید آموزشهای لازم را طی کنند.
معرفی ۲۵ هزار نفر برای آزمون های مهارتی
وی افزود: در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵ هزار نفر برای آزمونهای مهارتی معرفی شدند که پنج هزار نفر در آزمونها غایب بودند و از ۲۰ هزار نفر حاضر، حدود ۱۶ هزار نفر موفق به قبولی شدند.
کامرانیفرد با اشاره به برنامههای اوقات فراغت تابستانی اظهار کرد: از ابتدای امسال با همکاری کانونهای فرهنگی و هنری مساجد و سایر شرکای اجتماعی، ۶۶ دوره آموزشی آغاز شده و در مجموع ظرفیت ۱۵۰ کارگاه برای استفاده شهروندان فراهم شده است.
وی افزود: این دورهها تا پایان سال ادامه خواهد داشت و شهروندان میتوانند از ظرفیت آموزشهای مهارتی در رشتههای مختلف استفاده کنند.
مدیرکل آموزش فنیوحرفهای خراسان جنوبی همچنین به فعالیت گروههای جهادی این ادارهکل اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۱ گروه جهادی در اطلس جاری استان ثبت شدهاند و همکاران ما با حضور در روستاهای کمتر توسعهیافته، خدمات فنی و مهندسی رایگان ارائه میکنند.
کامرانیفرد ادامه داد: برگزاری دورههای کوتاهمدت و کپسولی آموزش مهارتی در روستاها و معرفی دورههای مهارتآموزی برای استفاده روستاییان و عشایر نیز در دستور کار قرار دارد.
مشارکت در تعمیر مناطق آسیب دیده دانشگاه شهید بهشتی در جنگ اخیر
وی با اشاره به حضور گروههای جهادی فنیوحرفهای خراسان جنوبی در مناطق آسیبدیده از جنگ اخیر گفت: بخشی از تعمیر و بازسازی دانشگاه شهید بهشتی با مشارکت ادارهکل آموزش فنیوحرفهای خراسان جنوبی و دو استان دیگر انجام میشود و همکاران ما بهصورت هفتگی برای ارائه خدمات فنی و مهندسی به این مناطق اعزام میشوند.
مدیرکل آموزش فنیوحرفهای خراسان جنوبی افزود: بازسازی بخشی از روستای بیلگیک در نزدیکی تهران نیز بر عهده استان خراسان جنوبی قرار گرفته و دهها تیم جهادی برای ارائه خدمات فنی و مهندسی به این منطقه اعزام شدهاند.
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