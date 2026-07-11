به گزارش خبرنگار مهر، علی فرجی صبح شنبه در حاشیه بازدید از روند اجرای پروژه ملی موزه منطقهای آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: پس از بررسیهای کارشناسی، مقرر شد با تأمین منابع مالی مورد نیاز، بهرهبرداری از مخزن امن پروژه به عنوان فاز نخست در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: مخزن امن این پروژه تاکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز، امکان افتتاح و بهرهبرداری از آن در آینده نزدیک فراهم خواهد شد.
معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی با تأکید بر اهمیت این بخش از پروژه، گفت: بهرهبرداری از مخزن امن، نقش مهمی در حفاظت، نگهداری و صیانت اصولی از آثار تاریخی و فرهنگی آذربایجان شرقی و منطقه خواهد داشت.
فرجی با اشاره به برنامهریزی برای ادامه اجرای پروژه، خاطرنشان کرد: در فاز دوم، با استفاده از ظرفیت مولدسازی اموال وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، اقدامات لازم برای تکمیل ساختمان اداری پروژه انجام خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به بازدید میدانی از پروژه، افزود: در این بازدید آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی و مالی طرح بررسی و راهکارهای لازم برای تسریع در روند تکمیل آن مورد ارزیابی قرار گرفت.
گفتنی است پروژه ملی موزه منطقهای آذربایجان شرقی از طرحهای مهم حوزه میراث فرهنگی کشور به شمار میرود که با بهرهبرداری از آن، زیرساخت مناسبی برای نگهداری و نمایش آثار تاریخی و فرهنگی شمالغرب کشور فراهم خواهد شد.
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