قاچاقچی کالا در جلفا به پرداخت ۳.۵ میلیارد ریال جریمه محکوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حضرتی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: شعبه بدوی تعزیرات حکومتی جلفا به پرونده قاچاق ۴۰ باکس سیگار و ۵۸۰ لیتر گازوئیل به ارزش یک میلیارد و ۷۳ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات و مدارک موجود، اتهام انتسابی را محرز دانست و متخلف را علاوه بر ضبط کالا، با احتساب ارزش خودرو، به پرداخت سه میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: این پرونده پس از کشف محموله قاچاق توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در گمرک جلفا و در جریان بازرسی از یک دستگاه کامیون متعلق به کشور ارمنستان، برای رسیدگی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.