کشف کالای قاچاق ۵۰ میلیاردی در مرند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی محمدی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: ماموران یگان امداد شهرستان مرند در پی کسب خبری مبنی بر دپوی کالای قاچاق برای بررسی بیشتر به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی در ادامه افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی در بازرسی محل مذکور، انواع لوازم بهداشتی و شوینده خارجی قاچاق کشف کردند که برابر اعلام کارشناسان مربوطه ارزش این اقلام مکشوفه، ۵۰ میلیارد ریال برآوردشده که در این راستا یک متهم نیز دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد از شهروندان درخواست کرد: با ارائه اطلاعات خود در خصوص قاچاقچیان کالا به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در حمایت از و پشتیبانی از تولید ملی سهیم باشند.