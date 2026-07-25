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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

ادعای عجیب در مورد مسی/ فوق ستاره ریشه برزیلی دارد!

ادعای عجیب در مورد مسی/ فوق ستاره ریشه برزیلی دارد!

یک تاریخ نگار ایتالیایی فاش کرد که لیونل مسی فوق ستاره تیم ملی فوتبال آرژانتین ریشه برزیلی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، یک تحقیق سه‌ساله توسط فیورنزو سانتینی، تاریخ‌نگار ایتالیایی، که توسط رسانه GE Globo منتشر شده، مدعی است خانواده مادری لیونل مسی پیش از ساکن شدن در شهر روساریو آرژانتین، مدتی در برزیل زندگی می‌کردند.

بر اساس این پژوهش، پدربزرگ بزرگ مادری مسی پس از مهاجرت خانواده از ایتالیا در سال ۱۸۹۹، در شهر ریبیرائو پرتو در ایالت سائوپائولو برزیل متولد شده است.

این تحقیق همچنین مدعی است که در دوران حضور خانواده مسی در برزیل، نام خانوادگی و برخی نام‌های کوچک اعضای خانواده تغییر کرده بود و آنها در سال ۱۹۰۵ به‌طور دائم به آرژانتین مهاجرت کردند.

بر اساس این گزارش، این مسیر مهاجرتی بخشی از تاریخ خانوادگی مسی را شکل داده؛ خانواده‌ای که بعدها در روساریو مستقر شدند و چند نسل بعد، لیونل مسی به یکی از بزرگ‌ترین بازیکنان تاریخ فوتبال تبدیل شد.

ادعای عجیب در مورد مسی/ فوق ستاره ریشه برزیلی دارد!

کد مطلب 6898338

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