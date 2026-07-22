باشگاه استقلال برای حضور رضاییان شرط گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا، رئیس هیئت‌مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال درباره اینکه آیا زمان تعیین‌شده برای حضور بازیکنان خارجی در ایران و دریافت مبالغ قراردادها به پایان رسیده است یا همچنان فرصت بازگشت وجود دارد، اظهار داشت: «این زمان به طور کامل از بین نرفته است و هنوز فرصت وجود دارد. ما حتی اخیراً به آقای نازون اطلاع دادیم و از او خواستیم که حضور پیدا کنند.

وی ادامه داد: تیم ما نزدیک به یک ماه است که تمرینات خود را آغاز کرده و بیشتر از این منطقی نیست که بازیکنی که با باشگاه قرارداد دارد، در تمرینات حضور نداشته باشد. وقتی بازیکن در تیم حاضر نمی‌شود، طبیعتاً نمی‌تواند مدعی باشد که شرایط همکاری از سوی باشگاه فراهم نشده است.

رئیس هیئت‌مدیره استقلال در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره وضعیت رامین رضاییان و اظهارات این بازیکن مبنی بر اینکه بازیکن آزاد است و قصد ادامه همکاری با استقلال را ندارد، گفت: من چنین صحبتی از سوی او ندیده‌ام. اما یک واقعیت وجود دارد؛ استقلال پنجره نقل‌وانتقالاتی بسته‌ای دارد و در چنین شرایطی معمولاً بازیکنان، چه نفراتی که قراردادشان تمدید می‌شود و چه بازیکنانی که در تیم حضور دارند، انتظاراتی پیدا می‌کنند که این انتظارات باید با خواسته‌های باشگاه هماهنگ باشد.

تاجرنیا با اشاره به اتفاقات فصل گذشته میان رضاییان و کادر فنی استقلال تصریح کرد: همان‌طور که می‌دانید فصل گذشته بین رامین رضاییان و سرمربی تیم اختلافی ایجاد شد و حتی او اعلام کرده بود که کنار گذاشته شود و تمایلی نداشت که سرمربی به کار خود ادامه دهد. با این حال، من با توجه به مسائل انسانی و شرایط یک بازیکن، اعتقاد داشتم که وقتی فرصت بازی از یک بازیکن گرفته می‌شود، گویی شغل و بخشی از هویت او از وی گرفته شده است.

وی افزود: خوشبختانه رضاییان پس از حضور در فولاد عملکرد خوبی داشت و بعد از آن نیز به تیم ملی دعوت شد. همان زمان ما قراردادی با او بستیم که مطابق قرارداد فصل گذشته‌اش در استقلال باشد تا همچنان در جمع آبی‌پوشان حضور داشته باشد.

سرپرست مدیرعاملی استقلال درباره بندی که در قرارداد رضاییان وجود داشت، توضیح داد: در همان قرارداد، طرفین یک مبلغ مشخصی را به عنوان فسخ تعیین کردند؛ به این معنا که اگر باشگاه از نظر فنی احساس کند شرایط ادامه همکاری مناسب نیست، بتواند تصمیم لازم را بگیرد و از طرف دیگر اگر رامین رضاییان نیز احساس کند پیشنهاد بهتری دارد و شرایط مناسب‌تری برایش فراهم شده، بتواند با پرداخت هزینه مربوطه این مسیر را دنبال کند.

تاجرنیا درباره آخرین وضعیت همکاری با این بازیکن ملی‌پوش خاطرنشان کرد: توافقی که بین ما وجود دارد همچنان پابرجاست. اگر رضاییان مطابق همان توافق و با همان مبلغی که برای فصل گذشته تعیین شده بود، به استقلال بازگردد، باشگاه قطعاً از حضور او استقبال خواهد کرد. این درخواست از طرف باشگاه وجود دارد و اکنون تصمیم نهایی به خود ایشان بستگی دارد. چند روزی نیز فرصت باقی مانده تا او تصمیم خود را اعلام کند.