به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ربیع یگانه صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به محض اطلاع از وقوع زمین‌لرزه ۵.۲ ریشتری در منطقه کوزران استان کرمانشاه، تمامی پایگاه‌ها و تیم‌های واکنش سریع اورژانس همدان برای اعزام احتمالی نیروهای امدادی و تجهیزات پزشکی به حالت آماده‌باش درآمدند.

وی با اشاره به پیگیری وضعیت مناطق زلزله‌زده افزود: در پی هماهنگی‌های تلفنی با مرکز اورژانس استان کرمانشاه، آخرین وضعیت منطقه بررسی شد که خوشبختانه طبق گزارش‌های اولیه تاکنون هیچ‌گونه خسارتی گزارش نشده است.

مدیر مرکز اورژانس ۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان خاطرنشان کرد: تیم‌های ارزیاب اورژانس کرمانشاه در محل حضور دارند و اورژانس استان همدان نیز تا اطمینان از شرایط ایمن و پایان عملیات احتمالی در آمادگی کامل به‌سر می‌برد.