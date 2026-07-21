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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۳

فعالیت شبانه‌روزی ۱۱ موکب به منظور خدمات به زائران اربعین در نهاوند

فعالیت شبانه‌روزی ۱۱ موکب به منظور خدمات به زائران اربعین در نهاوند

همدان-فرماندار نهاوند با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی ۱۱ موکب در نهاوند در مسیر تردد زائران گفت: مراسم پیاده‌روی «جاماندگان اربعین» نیز در روز اربعین در شهر نهاوند برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بیرانوند عصر سه شنبه در جلسه ستاد اربعین شهرستان نهاوند با بیان اینکه خدمت‌رسانی به زائران افتخاری بزرگ برای مردم و مسئولان این شهرستان است، اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده تمامی دستگاه‌های اجرایی با تمام توان برای ارائه خدمات هرچه بهتر به زائران اربعین در حالت آماده‌باش قرار دارند.

وی ادامه داد: خدمات پذیرایی و اسکان در موکب‌های شهرستان نهاوند در حال انجام است و با توجه به جایگاه نهاوند به عنوان دومین مسیر تردد زائران به غرب کشور و عراق این موکب‌ها شبانه‌روزی فعال خواهند بود.

فرماندار نهاوند با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی ۱۱ موکب در نهاوند در مسیر تردد زائران بیان کرد: مراسم پیاده‌روی «جاماندگان اربعین» نیز در روز اربعین در شهر نهاوند برگزار می‌شود.

وی در ادامه از استقرار مستمر تیم‌های اورژانس و هلال احمر، پلیس در مجاورت موکب‌ها خبر داد و خاطرنشان کرد: اداره راهداری نیز موظف به ایمن‌سازی مسیرها، خط‌کشی و آماده‌سازی زمین‌های مجاور موکب‌ها به عنوان پارکینگ است.

کد مطلب 6894810

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