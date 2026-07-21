به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بیرانوند عصر سه شنبه در جلسه ستاد اربعین شهرستان نهاوند با بیان اینکه خدمترسانی به زائران افتخاری بزرگ برای مردم و مسئولان این شهرستان است، اظهار کرد: با برنامهریزیهای انجام شده تمامی دستگاههای اجرایی با تمام توان برای ارائه خدمات هرچه بهتر به زائران اربعین در حالت آمادهباش قرار دارند.
وی ادامه داد: خدمات پذیرایی و اسکان در موکبهای شهرستان نهاوند در حال انجام است و با توجه به جایگاه نهاوند به عنوان دومین مسیر تردد زائران به غرب کشور و عراق این موکبها شبانهروزی فعال خواهند بود.
فرماندار نهاوند با اشاره به فعالیت شبانهروزی ۱۱ موکب در نهاوند در مسیر تردد زائران بیان کرد: مراسم پیادهروی «جاماندگان اربعین» نیز در روز اربعین در شهر نهاوند برگزار میشود.
وی در ادامه از استقرار مستمر تیمهای اورژانس و هلال احمر، پلیس در مجاورت موکبها خبر داد و خاطرنشان کرد: اداره راهداری نیز موظف به ایمنسازی مسیرها، خطکشی و آمادهسازی زمینهای مجاور موکبها به عنوان پارکینگ است.
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