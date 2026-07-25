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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳

لزوم گسترش کمی و کیفی مراسم جاماندگان اربعین در خراسان جنوبی

لزوم گسترش کمی و کیفی مراسم جاماندگان اربعین در خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بر برگزاری مراسم جاماندگان اربعین با گسترش کمی و کیفی در استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری‌مکی پیش از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی دلدادگان حسینی(ع) با اشاره به تشییع میلیونی رهبر شهید در مشهد و نقش مردم خراسان جنوبی و موکب‌های استان در این مراسم، گفت: در کنار همه اقدامات مورد نظر باید پیام‌های مقام معظم رهبری، به‌ویژه پیام نخست ایشان درباره توکل به خدا، توسل به اهل بیت(ع) و نقش‌آفرینی مردم بازخوانی شود.

وی تصریح کرد: سال گذشته ۱۶ میلیون نفر در کشور در مراسم جاماندگان اربعین شرکت کردند و در خراسان جنوبی نیز ۱۸۷ هزار نفر در این مراسم حضور داشتند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: سال گذشته مراسم جاماندگان اربعین در ۱۹۴ مسیر پیاده‌روی استان و در مجموع به طول ۴۲۰ کیلومتر برگزار شد که با توجه به وجود حدود ۱۰۰ بقعه متبرکه، ۷۴ یادمان شهدا و ۵۵۰ گلزار شهید در شهرها و روستاهای استان، باید این مراسم از لحاظ کمی و کیفی توسعه یابد.

وی گفت: این گسترش باید با هدف تبیین و همراه با انجام فعالیت‌های هنری مناسب انجام شود تا در مراسم امسال پیام «مِثلی لایُبایعُ مِثلی» و «قوموا لله» و برخواستن برای خداوند، به بهترین شکل جلوه‌گر شود.

سالاری‌مکی تصریح کرد: در صورت امکان، مسیر برگزاری مراسم جاماندگان اربعین در مرکز استان با برنامه‌ریزی مناسب در مسیر طولانی‌تری از گلزار شهدای گمنام در پاسداران تا امامزادگان باقریه برگزار شود.

کد مطلب 6898354

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