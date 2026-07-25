لزوم گسترش کمی و کیفی مراسم جاماندگان اربعین در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حجت سالاریمکی پیش از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی دلدادگان حسینی(ع) با اشاره به تشییع میلیونی رهبر شهید در مشهد و نقش مردم خراسان جنوبی و موکبهای استان در این مراسم، گفت: در کنار همه اقدامات مورد نظر باید پیامهای مقام معظم رهبری، بهویژه پیام نخست ایشان درباره توکل به خدا، توسل به اهل بیت(ع) و نقشآفرینی مردم بازخوانی شود.
وی تصریح کرد: سال گذشته ۱۶ میلیون نفر در کشور در مراسم جاماندگان اربعین شرکت کردند و در خراسان جنوبی نیز ۱۸۷ هزار نفر در این مراسم حضور داشتند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: سال گذشته مراسم جاماندگان اربعین در ۱۹۴ مسیر پیادهروی استان و در مجموع به طول ۴۲۰ کیلومتر برگزار شد که با توجه به وجود حدود ۱۰۰ بقعه متبرکه، ۷۴ یادمان شهدا و ۵۵۰ گلزار شهید در شهرها و روستاهای استان، باید این مراسم از لحاظ کمی و کیفی توسعه یابد.
وی گفت: این گسترش باید با هدف تبیین و همراه با انجام فعالیتهای هنری مناسب انجام شود تا در مراسم امسال پیام «مِثلی لایُبایعُ مِثلی» و «قوموا لله» و برخواستن برای خداوند، به بهترین شکل جلوهگر شود.
سالاریمکی تصریح کرد: در صورت امکان، مسیر برگزاری مراسم جاماندگان اربعین در مرکز استان با برنامهریزی مناسب در مسیر طولانیتری از گلزار شهدای گمنام در پاسداران تا امامزادگان باقریه برگزار شود.
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