خراسان جنوبی میزبان ۴۹۰ موکب برای جاماندگان اربعین حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حجت سالاری مکی صبح چهارشنبه در گفت و گو با رسانههای گروهی بیان کرد: تاکنون مجوز فعالیت ۴۹۰ موکب برای راهپیمایی جاماندگان اربعین صادر شده است، اما با توجه به درخواستهای جدید، این تعداد در روزهای آینده افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به حضور پررنگ هماستانیها در مراسم اربعین، افزود: مردم خراسان جنوبی علاوه بر مشارکت در پیادهروی نجف تا کربلا و کاظمین در عراق، با روحیهای خالصانه به زائران خدمترسانی میکنند. همچنین موکبهایی از سراسر ایران در این مسیر حضور دارند.
حجتالاسلام سالاری مکی با بیان اینکه سال گذشته ۶۸ هزار نفر در ۲۵ مسیر راهپیمایی جاماندگان شرکت کردند، گفت: امسال این مراسم در ۲۸ مسیر شهری و ۷۲ مسیر روستایی برگزار میشود و انتظار داریم بیش از ۱۵۰ هزار نفر در آن حضور یابند.
وی با بیان اینکه فردا پس از نماز صبح تا عصر، مراسم ویژه دلدادگان و جاماندگان اربعین در سراسر استان اجرا خواهد شد، گفت: همچنین حدود ۵۰ موکب قرآنی با مشارکت جوانان در مسیر راهپیمایی فعال میشوند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه با وجود تقاضاهای جدید برای راهاندازی موکبها، تمام مجوزها توسط این اداره کل صادر میشود، افزود: اما هیچ بودجه دولتی به این موکبها اختصاص نمییابد و تمام هزینهها از طریق کمکهای مردمی تأمین خواهد شد.
