به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در صنعت برق کشور، سیم و کابل نه یک کالای معمولی که قلب تپنده هر پروژه ساختمانی و صنعتی محسوب می‌شود. پیمانکاران پروژه‌های بزرگ به خوبی می‌دانند که انتخاب نادرست در این حوزه می‌تواند هزینه‌های هنگفتی را در بلندمدت به پروژه تحمیل کند؛ از افت ولتاژ و آتش‌سوزی گرفته تا هزینه‌های سرسام‌آور تعمیر و نگهداری.

اما چالش اصلی کجاست؟ در بازاری مملو از محصولات متنوع با برندهای گوناگون، چگونه می‌توان تأمین‌کننده‌ای یافت که همزمان کیفیت بالا، قیمت رقابتی، موجودی کافی و اصالت کالا را تضمین کند؟

کیفیت؛ کاهش میزان ریسک یک پروژه حرفه‌ای

هر پیمانکار باتجربه‌ای می‌داند که سیم و کابل ارزان‌قیمت در نهایت گران‌ترین انتخاب ممکن خواهد بود. محصولات بی‌کیفیت با عایق‌های نامرغوب، مقاومت الکتریکی بالا و تحمل گرمایی پایین، نه تنها عمر مفید تأسیسات را کاهش می‌دهند، بلکه ایمنی جان ساکنان و کارکنان را نیز به خطر می‌اندازند.

سیم و کابل خراسان افشارنژاد با سابقه‌ای درخشان در صنعت کابل‌سازی ایران، محصولات خود را منطبق با بالاترین استانداردهای بین‌المللی تولید می‌کند. دریافت گواهینامه ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ از شرکت معتبر MTIC Intercert، تأییدیه TÜV NORD آلمان برای کابل‌های ضدحریق، هالوژن‌فری و مقاوم در برابر آتش منطبق با استانداردهای IEC ۶۰۳۳۱ و IEC ۶۰۵۰۲-۱، و همچنین گواهی فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای کابل‌های سیلیکونی با مقاومت حریق PH ۱۲۰، همگی گواهی بر تعهد این برند به کیفیت استاندارد است.

کابل آلومینیوم با عایق XLPE؛ تلفیق اقتصاد و مهندسی

یکی از به‌روزترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین گزینه‌های موجود در بازار، کابل آلومینیوم با عایق XLPE است. در فضای رقابتی امروز، این محصول به دلیل کاهش چشمگیر هزینه‌های پروژه در مقایسه با کابل‌های مسی، توجه بسیاری از پیمانکاران و مهندسان را به خود جلب کرده است.

آنچه کابل آلومینیوم خراسان افشارنژاد را متمایز می‌کند، استفاده از آلومینیوم سری ۱۳۵۰ در فرآیند تولید است. این آلیاژ با درصد خلوص تقریباً ۱۰۰ درصد، رسانایی الکتریکی بسیار بالا و مقاومت مکانیکی مطلوبی را فراهم می‌کند که در کابل‌های برق صنعتی یک مزیت رقابتی محسوب می‌شود. ترکیب این هادی باکیفیت با عایق XLPE (پلی‌اتیلن کراس‌لینک شده) ، محصولی را به وجود آورده که علاوه بر وزن سبک‌تر و نصب آسان‌تر، از مقاومت حرارتی و دوام بالایی نیز برخوردار است.

کابل آلومینیوم با عایق XLPE برای انتقال انرژی در پروژه‌های بزرگ صنعتی، ساختمانی و زیربنایی گزینه‌ای ایده‌آل محسوب می‌شود؛ چراکه هم نیاز فنی پروژه را تأمین می‌کند و هم هزینه تمام‌شده را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. جهان کابل آرکا به عنوان نماینده انحصاری فروش سیم و کابل آلومینیومی خراسان افشارنژاد، این محصول استراتژیک را با تضمین اصالت و کیفیت در اختیار پیمانکاران قرار می‌دهد.

تنوع محصول؛ پاسخ به همه نیازهای یک پروژه

یکی از دغدغه‌های جدی پیمانکاران، تأمین انواع سیم و کابل مورد نیاز پروژه از یک منبع واحد است. هماهنگی بین چند تأمین‌کننده برای محصولات مختلف، فرآیندی زمان‌بر و پرهزینه است.

خراسان افشارنژاد با ارائه طیف گسترده‌ای از محصولات اعم از کابل‌های قدرت، کابل‌های ساختمانی، کابل‌های صنعتی، کابل‌های آلومینیوم XLPE، کابل‌های سیلیکونی ضدحریق و کابل‌های هالوژن‌فری، امکان تأمین یکپارچه نیازهای پروژه را فراهم کرده است. این تنوع سایز و نوع محصول به پیمانکار اجازه می‌دهد بدون دغدغه تطابق و هماهنگی بین محصولات مختلف، تنها با یک تأمین‌کننده معتبر کار کند.

اصالت کالا؛ معضلی به نام کالای تقلبی

متأسفانه در سال‌های اخیر، بازار سیم و کابل ایران با معضل محصولات تقلبی و بی‌کیفیت مواجه بوده است. محصولاتی که با ظاهری شبیه به برندهای معروف، پیمانکاران را فریب داده و خسارات جبران‌ناپذیری به پروژه‌ها وارد کرده‌اند.

جهان کابل آرکا به عنوان نماینده رسمی سیم و کابل خراسان افشارنژاد، این تضمین را به پیمانکاران می‌دهد که تمامی محصولات عرضه‌شده مستقیماً از خط تولید کارخانه تأمین شده و دارای ضمانت اصالت کالا هستند. دیگر خبری از دغدغه تقلبی بودن محصولات نیست؛ هر متر سیم و کابل با اطمینان از اصالت و کیفیت، تحویل پروژه می‌شود.

قیمت مناسب؛ بدون افت کیفیت

بسیاری از پیمانکاران تصور می‌کنند برای دستیابی به کیفیت بالا باید هزینه بیشتری پرداخت کنند. اما تجربه همکاری با نمایندگی رسمی یک برند معتبر، خلاف این تصور را ثابت کرده است. جهان کابل آرکا با حذف واسطه‌های غیرضروری و ارتباط مستقیم با خط تولید کارخانه خراسان افشارنژاد، توانسته است محصولات با کیفیت استاندارد را با قیمت‌های رقابتی به پیمانکاران عرضه کند. این مزیت در مورد کابل‌های آلومینیوم XLPE که ذاتاً مقرون‌به‌صرفه‌تر از نمونه‌های مسی هستند، دوچندان چشمگیر است.

موجودی کافی و تحویل به‌موقع

در پروژه‌های بزرگ، زمان طلاست. تأخیر در تحویل مصالح می‌تواند کل برنامه زمان‌بندی پروژه را مختل کند. جهان کابل آرکا با برخورداری از انبارهای مجهز و موجودی کافی از انواع سیم و کابل خراسان افشارنژاد، امکان تحویل فوری سفارشات را فراهم کرده است. این قابلیت برای پیمانکارانی که با ضرب‌الاجل‌های فشرده کار می‌کنند، یک مزیت رقابتی ارزشمند محسوب می‌شود.

خدمات آنلاین؛ شفافیت در قیمت و اطلاعات فنی

پیمانکاران حرفه‌ای انتظار دارند پیش از ثبت سفارش، به اطلاعات کاملی از محصول مورد نظر دسترسی داشته باشند. جهان کابل آرکا با درک این نیاز، بستر خدمات آنلاین خود را به گونه‌ای طراحی کرده که مشتریان بتوانند به‌راحتی به دیتاشیت فنی محصولات، تصاویر با کیفیت واقعی کابل‌ها و قیمت‌های به‌روز دسترسی پیدا کنند. این شفافیت اطلاعاتی ،به مهندسان و پیمانکاران امکان می‌دهد پیش از خرید، مشخصات فنی دقیق هر محصول را مطالعه کرده، از تطابق آن با نیاز پروژه خود اطمینان حاصل کنند و با آگاهی کامل از قیمت‌های روز، تصمیم‌گیری هوشمندانه‌ای برای تأمین مصالح پروژه داشته باشند. دیگر نیازی به تماس مکرر برای استعلام قیمت یا مراجعه حضوری برای دیدن مشخصات فنی نیست؛ همه اطلاعات مورد نیاز، به‌روز و در دسترس است.

در دنیای رقابتی صنعت برق، انتخاب تأمین‌کننده سیم و کابل یک تصمیم راهبردی است. کیفیت استاندارد، تنوع محصولات، اصالت کالا، قیمت مناسب و تحویل به‌موقع، ارکانی هستند که یک پروژه موفق را تضمین می‌کنند.

جهان کابل آرکا، نماینده رسمی سیم و کابل خراسان افشارنژاد و نماینده انحصاری فروش سیم و کابل آلومینیومی این برند، با درک کامل این نیازها، بستری مطمئن برای تأمین انواع سیم و کابل پروژه‌های کلان فراهم کرده است. اگر به دنبال تأمین‌کننده‌ای هستید که کیفیت را قربانی قیمت نکند و اصالت را فدای سود لحظه‌ای نسازد، مسیر روشن است.

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