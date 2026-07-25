کشفیات مواد مخدر در خراسان شمالی ۴۲ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید مطهری زاده از افزایش ۴۲ درصدی کشفیات انواع مواد مخدر در چهار ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در این مدت بیش از ۴۵۰ کیلوگرم مواد مخدر در استان کشف و ضبط شده است.

مطهری زاده افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر و انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، موفق به دستگیری ۴۱ نفر از عناصر اصلی و قاچاقچیان عمده مواد مخدر شدند.

وی افزود: در این مدت ۴۶ دستگاه خودروی مورد استفاده قاچاقچیان نیز توقیف شده است.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی با اشاره به اجرای طرح‌های پاکسازی نقاط آلوده و مقابله با خرده‌فروشان مواد مخدر، گفت: ۹۰۵ نفر از خرده‌فروشان دستگیر و ۵۴۲ نفر از معتادان متجاهر نیز جمع‌آوری و ساماندهی شدند.

سردار مطهری‌زاده با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با سوداگران مرگ، از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات درباره فعالیت قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.