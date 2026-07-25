به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدرینژاد ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش آستانه اشرفیه با اشاره به جایگاه شورای آموزش و پرورش به عنوان عالیترین مرجع تصمیمگیری برای دانشآموزان در سطح شهرستان، اظهار کرد: با اقدامات مطلوب و هماندیشی، میتوان تصمیمات سازندهای برای آیندهسازان میهن اسلامی اتخاذ کرد و شرایط بهتری را برای آنان فراهم آورد.
فرماندار آستانه اشرفیه از ضرورت حضور همه دستگاه هادر کنار بدنه آموزش و پرورش گفت و افزود:دانش آموزان برای هر جامعه بویژه کشور ایران خاصه آستانه اشرفیه ارزش به عنوان سرمایه اجتماعی جامعه،هستند.
وی تصریح کرد: تمامی ارکان جامعه باید برای این حوزه کنار هم باشند؛ چرا که همه ما از بدنه آموزش و پرورش برخاستهایم و دوران تحصیل در مدارس، خاطرات خوبی برای ما به همراه داشته است.
حیدری نژاد با تاکید به اینکه مسیر آیندهسازان جامعه باید هموار شودگفت:با قبول مسئولیت، باید با تمام توان در کنار آموزش و پرورش حضورداشت تا موانع از مسیر پیش رو برداشته شود.
وی افزود: همه مسئولان و دستگاهها باید در حوزه اختیارات خود، آموزش و پرورش شهرستان را یاری کنند تا فضای مطلوب و متعالی در این حوزه فراهم شود.
فرماندار آستانه اشرفیه با بیان اینکه آینده کشور را کسانی میسازند که امروز در نظام آموزش و پرورش حضور دارند، ادامه داد: همافزایی میان بخشهای مختلف برای ارتقای سطح آموزش و پرورش امری ضروری و حیاتی است.
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