به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدری‌نژاد عصر شنبه در نشست با اعضای کانون راویان دفاع مقدس آستانه اشرفیه، با اشاره به حیاتی بودن ثبت خاطرات شفاهی رزمندگان برای نسل حاضر و آینده اظهار کرد: خاطرات شهدا سرمایه‌ای هستند که در صورت عدم ثبت سریع این روایت‌ها، تاریخ ارزشمند دفاع مقدس از دست خواهد رفت.

فرماندار آستانه اشرفیه با تبیین روش صحیح معرفی قهرمانان ملی،افزود: شهدا نباید تنها به صورت «تفسیر» و تحلیل‌های شخصی معرفی شوند؛ بلکه باید سیره و رفتار آنان به صورت عینیت‌یافته و بدون واسطه به نسل جوان منتقل شود تا قدرت اثرگذاری و اصالت خود را حفظ کنند.

حیدری نژاد وظیفه اصلی راویان دفاع مقدس را علاوه بر انتقال دقیق تاریخ، عملیات‌ها و دستاوردهای دفاع مقدس، روایات حالات معنوی و تجربیات قلبی رزمندگان برای ایجاد پیوند عاطفی و جذب مخاطبان بیان کرد .

وی با اشاره به تهدیدات موجود در فضای مجازی و ماهواره‌ها، روایتگری را ابزاری برای «واکسیناسیون فکری و روحی» جامعه دانست و گفت:تجربیات کشور در مواجهه با وقایع اخیر، ضرورت این واکسیناسیون را برای محافظت از روح و فکر نسل امروز در برابر نفوذ دشمن دو چندان می‌کند.

تمرکز بر نقاط اشتراک سپر دفاع از اتحاد مقدس است

فرماندار آستانه اشرفیه با استناد به مواضع امام خمینی (ره)، امام شهید و رهبر معظم انقلاب، بر اهمیت تمرکز بر «وجه اشتراک‌ها» اظهار کرد: اسلام، ایران و نظام جمهوری اسلامی، محورهای اصلی وحدت هستند.

وی افزود: تمرکز بر مشترکات، تفرقه‌افکنی‌ها را خنثی کرده و سرمایه‌های اجتماعی را حفظ می‌کند.

حیدری‌نژاد هدف از حضور فعال راویان در مدارس و دانشگاه‌ها، پر کردن شکاف نسلی از طریق تبیین حقایق بیان کرد.

وی ادامه داد: انتقال مفاهیم دفاع مقدس نیازمند بهره‌گیری از ابزارهای نوین و ارتباط مستقیم با نسل امروز است تا آنان نسبت به مالکیت خود بر این کشور آگاه شوند.