محمدحسن باقریشکیب در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: با توجه به آخرین خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی، آسمان استان در پنج روز آینده عمدتاً صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود.
وی افزود: در برخی ساعات بهویژه در اوقات بعدازظهر شاهد وزش موقت و ملایم باد خواهیم بود که سرعت وزش باد در مناطق شرقی استان نسبت به سایر نقاط قدری بیشتر خواهد بود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان همدان درباره وضعیت دمایی استان نیز بیان کرد: در ۲ تا سه روز آینده ثبات نسبی دما را در سطح استان خواهیم داشت، اما از اواسط هفته آینده روند افزایش دمای هوا در نقاط مختلف استان همدان آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به نوسانات دمایی ثبتشده در ایستگاههای هواشناسی استان در شبانهروز گذشته گفت: در ۲۴ ساعت گذشته شهرستان اسدآباد با دمای ۳۸ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان و صبح امروز شهرستان بهار با دمای ۱۲ درجه سانتیگراد خنکترین ایستگاه هواشناسی استان ثبت شدهاند.
باقریشکیب در پایان خاطرنشان کرد: در همین مدت دمای هوای همدان در گرمترین ساعت به ۳۵ درجه و در خنکترین ساعت به ۱۵ درجه سانتیگراد بالای صفر رسید.
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