دستگیری ۲ سارق اماکن خصوصی در شهرستان بهار

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی پوررجب اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از اماکن خصوصی بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار ماموران بخش انتظامی لالجین قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات فنی و تخصصی و در جریان گشت‌زنی و پیگیری‌های شبانه‌روزی ۲ سارق را حین ارتکاب سرقت شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهار ادامه داد: متهمان در تحقیقات اولیه به ۲ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ پوررجب در پایان از شهروندان خواست با رعایت هشدارهای انتظامی برای پیشگیری از سرقت، در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.