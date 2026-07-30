به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی با حضور در پایانه بینالمللی خسروی از بخشهای مختلف این مرز، بهویژه پارکینگهای ویژه زائران اربعین حسینی بازدید کرد.
استاندار کرمانشاه در جریان این بازدید، روند مدیریت ورود خودروها، نحوه استقرار زائران در پارکینگها و اقدامات انجامشده برای تسهیل تردد را از نزدیک بررسی و بر استمرار خدماترسانی منظم به زائران تأکید کرد.
بر اساس گزارش ارائهشده در این بازدید، در مرز بینالمللی خسروی ۲۴ پارکینگ با ظرفیت حدود ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو برای پذیرش و استقرار خودروهای زائران اربعین پیشبینی و آمادهسازی شده است.
حبیبی همچنین با گفتوگو با مدیران اجرایی و مسئولان مستقر در مرز، آخرین وضعیت خدماترسانی، مدیریت ترافیک و روند پذیرش زائران را بررسی کرد و بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی برای مدیریت موج بازگشت زائران تأکید داشت.
پایانه بینالمللی خسروی بهعنوان یکی از مهمترین گذرگاههای زمینی کشور در ایام اربعین، این روزها با استقرار کامل امکانات خدماتی، رفاهی، حملونقلی و امدادی، پذیرای زائران عتبات عالیات است.
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