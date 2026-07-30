تشدید نظارت بر تجهیزات ایمنی ناوگان مسافری چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید باقری، سرپرست اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری، از اجرای طرح تشدید نظارت بر تجهیزات ایمنی ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری همزمان با آغاز سفرهای اربعین حسینی (ع) خبر داد.

وی اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم سفرهای اربعین و ضرورت تأمین ایمنی زائران، کارشناسان این اداره با استقرار در پایانه‌های مسافربری و مراکز اعزام ناوگان، نظارت مستمر بر وضعیت فنی و تجهیزات ایمنی اتوبوس‌های مسافری را در دستور کار قرار داده‌اند.

باقری افزود: در این طرح، تجهیزاتی از جمله سامانه ترمز، لاستیک‌ها، چراغ‌ها، برف‌پاک‌کن، کپسول اطفای حریق، چکش‌های اضطراری، جعبه کمک‌های اولیه، کمربندهای ایمنی، سامانه‌های هوشمند و سایر الزامات ایمنی ناوگان مطابق ضوابط و دستورالعمل‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مورد بررسی و کنترل دقیق قرار می‌گیرد.

سرپرست اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: ناوگان مسافری تنها پس از احراز شرایط ایمنی و تأیید کارشناسان مجاز به اعزام خواهد بود و در صورت مشاهده هرگونه نقص مؤثر در ایمنی، تا زمان رفع کامل نواقص از فعالیت آن جلوگیری می‌شود.

وی در پایان با اشاره به استمرار این نظارت‌ها تا پایان عملیات اربعین و دهه پایانی صفر گفت: هدف اصلی از اجرای این طرح، ارتقای ایمنی سفر، کاهش خطرات احتمالی و فراهم کردن سفری ایمن، آرام و مطمئن برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است