اردوی مشترک تیم ملی واترپلو با روسیه و بلاروس

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی آماده‌سازی تیم ملی واترپلو برای حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا در شهر پودولسک، در ۳۰ کیلومتری مسکو، آغاز شده است.

این اردو در یکی از کمپ‌های مجهز ورزشی روسیه برگزار می‌شود.

مهدی پنام‌تاش سرمربی تیم ملی با اشاره به برنامه‌های فنی این اردو گفت: تیم‌های ملی بلاروس و زیر ۲۰ سال روسیه نیز در این کمپ حضور دارند و تیم ملی ایران در قالب دیدارهای دوستانه و تمرینات مشترک، برنامه‌های تاکتیکی خود را برابر این تیم‌ها دنبال خواهد کرد.

تمرینات تیم ملی در دو نوبت صبح و بعدازظهر با برنامه‌ریزی منظم در حال برگزاری است. شادپی مسئولیت هدایت تمرینات بدنسازی را بر عهده دارد و سیروس طاهریان نیز به عنوان سرپرست، تیم ملی واترپلو را همراهی می‌کند.

بر اساس قرعه‌کشی مسابقات واترپلو بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، تیم ملی ایران در گروه B با تیم‌های کره‌جنوبی، چین و سنگاپور هم‌گروه شد. در گروه A نیز تیم‌های ژاپن، قزاقستان، تایلند و هنگ‌کنگ حضور دارند.