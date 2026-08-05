رقابت مدیران استقلال و پرسپولیس برای ریاست فدراسیون بدنسازی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام بر اساس اعلام قبلی، روز سه شنبه ۲۰ مرداد ماه برگزار خواهد شد.



با اعلام وزارت ورزش و جوانان و پس از طی مراحل قانونی، اسامی نهایی نامزدهای انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جهت حضور در مجمع فوق اعلام شد.



بر همین اساس، آیت ارجمند، احد اله وردی ‌خان وزیری، عیسی پور نادری، آفشید خوشنویس، امیر زندی، محمدرضا سلطانی نژاد، حسین شیروانی، عباس عاقلی، محرم عبدی‌پور، پژمان فزونخواه، مجتبی ملکی، احد میرزایی، سید حمید میرزاهد، محمد نصیری، علی نیک‌رزم و حسین یارمحمدیان، اسامی ۱۶ نامزد(بر اساس حروف الفبای فارسی) است که برای حضور در مجمع انتخاباتی تایید صلاحیت شده اند.

لازم به ذکر است که احد میرزایی عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس و پژمان فزونخواه مدیر ورزش‌های قهرمانی مردان باشگاه استقلال هستند که برای پست ریاست این فدراسیون به رقابت خواهند پرداخت.