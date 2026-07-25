به گزارش خبرنگار مهر، حسین روزبه، رئیس سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالملل ی، در پنل تخصصی حمایتهای شرکتهای دانشبنیان در پارادایم جدید که در حاشیه رویداد «معماری نوین حکمرانی علم و فناوری کشور» برگزار شد، با اشاره به رویکرد جدید تحولی در زیستبوم علم و فناوری، گفت: یکی از مهمترین شاخصههای کنونی، تغییر رویکرد به سمت «تاثیر گذاری بینالمللی» است.
گذار از حضور صرف به اثرگذاری بینالمللی
روزبه با تبیین تغییر پارادایم در عرصه فناوری، اظهار داشت: ما در حال گذار از مرحله صرفِ «حضور» به مرحله «اثرگذاری» هستیم. اثرگذاری در حوزه بینالملل، مستلزم استمرار و شکلگیری ساختارهای سازمانیافته رسمی است.
وی افزود: برای تبدیل حضور به اثرگذاری، نیازمند حضور شبکهای در دو حوزه «نوآوریهای علم و فناوری» و «توسعه بازارهای تجارت دانش بنیان» هستیم.
بلوغ زیستبوم فناوری ایران و نقش قطبهای علمی
وی با اشاره به بلوغ زیستبوم فناوری ایران، گفت: زیستبوم علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران به مرحلهای از بلوغ و استدلال رسیده است که میتواند اثرگذاریهای خود را به صورت کاملاً عملیاتی و مستقل اجرا کند. ما از «قطبهای علمی» به عنوان انگارههای بنیادین برای ساماندهی فعالیتهای فناورانه در محیطهای پیرامونی و همسایگی استفاده میکنیم.
تمرکز بر توسعه زنجیرههای کامل فناوری
رئیس سازمان توسعه همکاریهای بینالمللی، دومین ستون اصلی تغییر پارادایم را «توسعه زنجیرههای کامل فناوری» دانست و تأکید کرد: ما در حوزه کسبوکار و بازارهای دانشبنیان، بر اخذ زنجیره کامل فناوری تمرکز کردهایم.در این مسیر، شرکتهای دانشبنیان بازیگران اصلی هستند و ما از طریق گفتوگو و تعامل، به دنبال تأسیس شبکههای بینالمللی دانشبنیان در حوزههای کسبوکار نوین بین المللی هستیم.
مسئله نیروی انسانی و چالش ماندگارسازی متخصصان
روزبه به مسئله حیاتی نیروی انسانی پرداخت و اظهار داشت: فناوری در نهایت با یک انسان خلاق و نوآور تحقق مییابد. ایران همواره از ظرفیت نیروی انسانی فاخر و متخصص ایرانیان در خارج از کشور بهرهمند بوده است.
وی با اشاره به تجارب گذشته در زمینه ورود متخصصان، خاطرنشان کرد: چالش اصلی، «ماندگارسازی» این نیروها در داخل کشور است.
معرفی برنامه «ثبات» برای شبکهسازی و نگهداشت نخبگان
وی با معرفی برنامه جدید سازمان گفت: پس از یک دهه عملیاتی شدن برنامههای مختلف، اکنون با یک رویکرد نوآورانه، برنامه "ثبات" را طراحی کردهایم. این برنامه مجموعهای از اقدامات و حمایتهای کاملاً علمی برای ماندگارسازی و شبکهسازی کارآفرینان و متخصصان خارج از کشور است که در قالب ساختار «کانت» طراحی شده و مرحله نخست آن در ماه گذشته عملیاتی شده است. این برنامه در آینده دارای سه سرفصل و سه ستون اصلی دیگر نیز خواهد بود.
اعلام آمادگی برای همفکری مستمر با متخصصان
رئیس سازمان توسعه همکاریهای بینالمللی در پایان، آمادگی کامل سازمان و خود را برای همفکری مستمر با متخصصان و شنیدن نظرات تخصصی در جهت پیشبرد این مأموریتهای بینالمللی اعلام کرد.
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