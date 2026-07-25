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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۷

مسکو: ممنوعیت صادرات بنزین از روسیه تا پایان سال تمدید می‌شود

مسکو: ممنوعیت صادرات بنزین از روسیه تا پایان سال تمدید می‌شود

معاون نخست‌وزیر روسیه اعلام کرد: ممنوعیت صادرات بنزین از روسیه تا پایان سال تمدید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، الکساندر نواک معاون نخست‌وزیر روسیه امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد که ممنوعیت صادرات بنزین از این کشور تا پایان سال جاری میلادی تمدید خواهد شد.

معاون نخست‌ وزیر روسیه افزود که ممنوعیت صادرات گازوئیل به‌تدریج و همزمان با بهبود وضعیت بازار لغو خواهد شد تا پالایشگاه‌ های نفت با مشکل مازاد تولید و کاهش حجم فرآوری مواجه نشوند.

این در حالیست که وی ۲۰ تیر ماه و در نشست تلویزیونی دولت کشورش به ریاست ولادیمیر پوتین، رئیس‌ جمهوری این کشور، با اشاره به وضعیت سوخت اعلام کرد که صادرات گازوئیل به‌منظور افزایش عرضه به بازار داخلی ممنوع شد.

وی در این نشست با اشاره به بازار سوخت روسیه گفت: وضعیت سوخت همچنان پیچیده است و اوضاع کنونی در جایگاه‌های سوخت سبب نگرانی مردم شده است.

گفتنی است که به دنبال حملات اوکراین به پالایشگاه های نفت روسیه با کمک دستگاه های اطلاعاتی و نظامی کشورهای غرب، مسکو با کمبود موقتی در عرضه بنزین مواجه شده است.

کد مطلب 6898843

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