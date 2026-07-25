اعزام زائران خراسان شمالی با۷۰ دستگاه اتوبوس به مرزمهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی، مهدی میقانی گفت: ۷۰ دستگاه اتوبوس با ظرفیت ۲ هزار و ۲۰۰ صندلی برای اعزام زائران اربعین حسینی از استان به مرز مهران آماده خدمت‌رسانی هستند.

وی با بیان این که اعزام زائران از استان از اول ماه جاری آغاز شده است، افزود: به‌منظور هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای خدمت‌رسانی به زائران، جلسات کمیته حمل‌ونقل و سوخت ستاد اربعین استان به‌صورت مستمر برگزار و تمامی تمهیدات لازم برای اعزام و بازگشت ایمن زائران پیش‌بینی شده است.

وی از زائران خواست برای تهیه بلیت، صرفاً به دفاتر و شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری مجاز مراجعه و از خرید بلیت از مراکز غیرمجاز خودداری کنند.

میقانی همچنین از ساماندهی پایانه‌های مسافربری استان در آستانه اربعین حسینی خبر داد و اظهارکرد: پایانه‌های مسافربری از نظر خدمات‌رسانی، امکانات رفاهی، اطلاع‌رسانی و آمادگی ناوگان مورد بازبینی و ساماندهی قرار گرفته‌اند تا زائران بتوانند در فضایی مناسب و با سهولت بیشتری سفر خود را آغاز کنند.