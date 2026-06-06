لنجابی: تکمیل جاده خمین-شازند نیازمند ۷ هزار میلیارد ریال اعتبار است

جواد لنجابی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: احداث و بهسازی محور خمین – شازند در راستای توسعه شبکه حمل‌ونقل استان و ارتقای سطح دسترسی میان مراکز جمعیتی، صنعتی و معدنی منطقه در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه طول این محور ۸۲ کیلومتر است، افزود: ایجاد ارتباط مستقیم میان شهرستان‌های خمین و شازند و اتصال آن به شبکه راه‌های اصلی کشور، نقش مؤثری در تسهیل جابه‌جایی بار و مسافر، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و ارتقای ضریب ایمنی تردد دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی در خصوص مشخصات فنی قطعه در دست اجرا، گفت: عملیات اجرایی در محدوده ابتدای کمربندی خمین تا شهر قورچی‌باشی (از کیلومتر ۲ تا ۱۷) در حال انجام است که تاکنون برای پیشبرد آن ۱۵۰ هزار مترمکعب خاکبرداری، ۲۰۰ هزار مترمکعب خاکریزی، ۵۵ هزار مترمکعب اساس، ۶۷ هزار مترمکعب زیراساس و ۴۱ هزار تن آسفالت‌ریزی صورت گرفته است.

لنجابی با اشاره به اعتبارات تخصیص‌یافته و مورد نیاز این طرح، بیان کرد: تاکنون ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای این محور هزینه شده است و برآورد می‌شود برای تکمیل این پروژه صرفاً در محدوده شهرستان خمین، به بیش از ۷ هزار میلیارد ریال اعتبار جدید نیاز باشد.

وی، کاهش بار ترافیکی و به تبع آن کاهش آمار تصادفات در محورهای پرتردد «خمین – اراک» و «خمین – شازند» را از مهم‌ترین اهداف اجرای این پروژه عمرانی برشمرد.