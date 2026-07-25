قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی داخلی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی داخلی در بازارهای میوه و تره بار به شرح ذیل است:
راسته گوساله بدون استخوان بستهبندی در محل داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان/ بسته بندی شرکتی کیلویی ۱ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان/ بستهبندی شرکتی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۶۸۴ هزار تومان
ران گوساله بسته بندی در محل داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان/بستهبندی شرکتی کیلویی ۱ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان/ بستهبندی شرکتی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان
سردست پاک کرده گوساله بستهبندی در محل داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان/ بسته بندی شرکتی کیلویی ۱ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان/ بستهبندی شرکتی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان
سرسینه گوساله بستهبندی در محل کیلویی ۳۲۷ هزار تومان
فیله گوساله بستهبندی در محل داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان/ بستهبندی شرکتی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
قلوه گاه گوساله بستهبندی در محل کیلویی ۱ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان/ بستهبندی شرکتی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان
گردن گوساله بستهبندی در محل داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان/ بستهبندی شرکتی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۴۳۵ هزار تومان
ماهیچه گوساله بستهبندی در محل داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان/ بستهبندی شرکتی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۶۶۵ هزار تومان
مخلوط بدون استخوان گوساله بستهبندی در محل داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان/ بستهبندی شرکتی کیلویی ۱ میلیون و ۴۰۷ هزار تومان/ بستهبندی شرکتی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۴۴۹ هزار تومان
چرخ کرده گوساله بستهبندی شرکتی آزاد ۱ میلیون و ۲۰۶ هزار تومان
چرخ کرده گوساله و گوسفندی مخلوط تازه بستهبندی شرکتی کیلویی ۱ میلیون و ۸۶ هزار تومان/ بسته بندی شرکتی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۲۰۶ هزار تومان
راسته با استخوان گوسفندی بستهبندی شرکتی ۱ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان/ بسته بندی شرکتی آزاد ۱ میلیون ۲۰۰ هزار تومان/ بستهبندی شرکتی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان
ران بی استخوان گوسفندی بستهبندی در محل داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان
ران با استخوان وقلوه گاه گوسفندی بستهبندی در محل داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان
ران با استخوان گوسفندی بستهبندی در محل داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان/ بستهبندی شرکتی ۱ میلیون و ۶۲۷ هزار تومان/ بستهبندی شرکتی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان
سردست با ماهیچه گوسفندی بستهبندی در محل داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان/ بستهبندی شرکتی ۱ میلیون و ۶۲۷ هزار تومان/ بستهبندی شرکتی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۸۶۸ هزار تومان
سردست بدون ماهیچه گوسفندی بستهبندی در محل داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان/ بسته بندی شرکتی کیلویی ۱ میلیون و ۶۲۷ هزار تومان
سرسینه و دنده گوسفندی بستهبندی در محل داخلی آزاد کیلویی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
شقه کامل گوسفندی بستهبندی در محل داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان
قلوه گاه با استخوان گوسفندی بستهبندی در محل داخلی آزاد کیلویی ۹۳۰ هزار تومان
قلوه گاه بی استخوان گوسفندی بستهبندی در محل داخلی آزاد کیلویی ۹۸۰ هزار تومان/ بستهبندی شرکتی آزاد ۱ میلیون تومان
کف دست با ماهیچه گوسفندی بستهبندی در محل داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان
کف دست بدون ماهیچه گوسفندی بستهبندی در محل داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون ۶۲۵ هزار تومان
گردن گوسفندی بستهبندی در محل داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان/ بستهبندی شرکتی کیلویی ۱ میلیون و ۱۸۱ هزار تومان/ بستهبندی شرکتی آزاد ۱ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان
ماهیچه گوسفندی بستهبندی در محل داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان/ بستهبندی شرکتی کیلویی ۱ میلیون و ۶۵۱ هزار تومان/ بستهبندی شرکتی آزاد ۱ میلیون و ۸۷۷ هزار تومان
مخلوط گوسفندی بدون دنبه بستهبندی شرکتی کیلویی ۱ میلیون و ۴۳۲ هزار تومان/ بستهبندی شرکتی آزاد ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم شقه ران گوسفندی بستهبندی در محل داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون ۴۵۵ هزار تومان
گوسفندی نیم شقه سردست بستهبندی در محل داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان
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