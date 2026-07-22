کنترل قیمت گوشت در بازار با افزایش عرضه شدنی است

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ نشست خبری انجمن صنفی واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی با موضوع آخرین تصمیمات و سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه واردات گوشت، مسائل روز این بخش و برنامه‌های پیش رو، برگزار شد.

رضا سالمی، دبیر انجمن صنفی واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی، در این نشست که یکی از پرسش‌های مردم این است که چرا نرخ گوشت افزایش یافته است، گفت: نرخ هر کالایی از جمله گوشت وابسته به دو مولفه است، نخست، بهای تمام شده تولید و دوم، میزان عرضه و تقاضا.

وی با اشاره به تولیدات گوشت داخل، افزود: با تک نرخی شدن ارز از دی ماه سال گذشته و نیز ۵ برابر شدن قیمت نهاده‌های دامی قیمت گوشت تولید داخل ۳.۵ برابر شد.

وی ادامه داد: در حوزه واردات نیز قیمت ارز ۲ برابر شد. همچنین عوارض گمرکی از یک درصد به ۴ درصد و مالیات ارزش افزوده از یک درصد به ۱۰ درصد افزایش یافت.

وی درباره راهکار کاهش قیمت گوشت در بازار داخل عنوان کرد: این مسئله را باید در مولفه عرضه و تقاضا پیگیری کرد و افزایش عرضه قیمت را در بازار متعادل نگه داشت. افزایش عرضه در دام داخلی چون نیاز نقدینگی ۳ برابر شده با جراحی اقتصادی دولت از دی ۱۴۰۴ شاید شدنی نباشد. دامداران کوچک از چرخه پرواربندی حذف شده‌اند و تاثیر این امر ۱۰ ماه بعد که مهر ماه امسال است خودش را نشان می‌دهد. از این‌رو، دولت باید با واردات بازار را کنترل و تنظیم کند.

وی با اشاره به کاهش ۷۰ درصدی واردات در سال جاری، اظهار کرد: ماهانه ۵۰ تا ۵۵ هزار تن گوشت گوساله در کشور تولید و باید ۱۰ هزار تن نیز وارد شود. اما طی ۴ ماه امسال بین ۱۰ تا ۱۲ هزار تن وارد شد.

سالمی تصریح کرد: دولت با ۳ اقدام اگر در اجرای آن سنگ‌اندازی نشود، می‌توان عرضه را افزایش داده و مانع افزایش قیمت گوشت در بازار کشور شود. نخست، مجوز واردات به استان‌های مرزی بدون انتقال ارز است. واردات فقط ثبت آماری می‌شود. دوم، واردات گوشت با قبض انبار است که مصوب شد. سوم، ترخیص گوشت از گمرک و سردخانه بدون مجوز انجمن‌های تخصصی که پیش از این گرفتن این مجوزها منجر به معطلی کالاها می‌شد.

دبیر انجمن صنفی واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی در پایان گفت: اگر تحریم‌های داخلی این ۳ اقدام مثبت را به مرحله اجرا برساند دیگر شاهد افزایش قیمت‌ها در نیمه دوم سال نخواهیم بود.