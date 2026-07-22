ضرورت واردات برای کاهش نرخ گوشت در بازار داخل

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ نشست خبری انجمن صنفی واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی با موضوع آخرین تصمیمات و سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه واردات گوشت، مسائل روز این بخش و برنامه‌های پیش رو برگزار شد.

سید فخرالدین عامریان، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی در این نشست با اشاره به کاهش سرانه مصرف گوشت در کشور، گفت: بر اساس آمار مرکز آمار ایران سرانه مصرف گوشت کشور به حدود ۶ کیلوگرم رسیده است.

وی افزود: حدود ۶۰۰ هزار تن گوشت بسته به شرایط اقلیمی کشور در داخل تولید می‌شود و باقی باید وارد شود که طی ۲ دهه گذشته در مقاطع مختلف آمار واردات متفاوت بود.

وی به آمار واردات طی چند سال گذشته پرداخت و اظهار کرد: سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳۸ هزار تن گوشت وارد کشور شد. این عدد سال گذشته ۹۰ هزار تن بود. همچنین امسال طی چند ماه گذشته بین ۱۰ تا ۱۲ هزار تن وارد شده است.

وی با اشاره به حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت تمام شده تولید گوشت در کشور، ادامه داد: واردات گوشت با نرخ ارزان‌تر تمام می‌شود که حدود ۱.۳ میلیون تومان در هر کیلوگرم است که تا دو ماه آینده هزینه‌ها بالاتر می‌رود.

عامریان با بیان این که جراحی اقتصادی قیمت نهاده‌های دامی را ۵ برابر افرایش داد و نیاز نقدینگی دامداران را ۳.۵ برابر کرد، گفت: معوق شدن مطالبات واردکننده هم واردات را با چالش مواجه کرده است.

وی افزود: از ۴ میلیارد یورو بدهی دولت به بخش خصوصی ۱۰۰ میلیون دلار مربوط به واردات گوشت است.

وی اضافه کرد: در چنین شرایطی دولت به یکباره مالیات ارزش افزوده از یک درصد به ۱۰ درصد و حقوق ورودی گمرک از یک درصد به ۴ درصد افزایش داد. ضمن این که این هزینه‌ها با ارز بالاتر از ۱۵۰ هزار تومانی محاسبه می‌شود ولی پیش از دی ۱۴۰۴ ارز ۲۸.۵۰۰ تومان بود.

این مسئول صنفی در پایان با تأکید بر ضرورت واردات گوشت، گفت: اگر واردات انجام نشود گوشت قرمز با مبلغ بالاتر به دست مردم می‌رسد و در این خصوص وزارت جهاد کشاورزی باید با راهکارهایی این محصول پروتئینی را با نرخ پایین‌تر به دست مردم برساند.