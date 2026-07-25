مهار آتش سوزی گسترده انبار ضایعات پلاستیک در چناران

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش یار دوم سید سعید حسین زاده اظهار کرد: امداد رسانی به یک فقره آتش سوزی سنگین و گسترده انبار ضایعات پلاستیک ساعت ۱۲ امروز به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی چناران اطلاع رسانی شده بود که با حضور و تلاش آتش نشانانی از چناران و گلبهار مهار شد.

رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی چناران افزود: با توجه به وسعت حریق و پتانسیل گسترش آن به اماکن همجوار تیم های کامل اطفای حریق از شهر چناران و گلبهار به محل اعزام شدند که با تلاش آتش نشانان، شعله های آتش به طور کامل مهار و از سرایت آن به بخش های دیگر جلوگیری شد.

وی گفت: در عملیات مهار آتش سوزی انبار ضایعات نیروهای انتظامی و شرکت برق جهت ایمن سازی و هماهنگی لازم آتش نشانان را همراهی کردند.

حسین زاده اظهار کرد: خوشبختانه آتش سوزی انبار ضایعات تلفات جانی نداشته است اما خسارت زیادی وارد شده که علت آن توسط کارشناسان دردست بررسی است.