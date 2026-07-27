حریق گسترده در صافکاری نقاشی در مشهد؛۲ خودرو و سقف کاملاً سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم حسن نجمی اظهار کرد: حریق در یک واحد صافکاری نقاشی به مساحت حدود ۲۵۰ متر مربع، با تلاش سریع آتش‌نشانان مهار شد و از انفجار کپسول‌های اکسیژن و گاز جلوگیری به عمل آمد.

مدیر منطقه ۲ عملیات آتش‌نشانی مشهد بیان کرد: این حادثه به سامانه ۱۲۵ گزارش شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های ۱۲، ۲۱ و ۱۴ به محل اعزام شدند.

وی با تاکید بر اینکه علت دقیق حادثه در دست بررسی است،افزود: با توجه به وجود مشعل روشن گاز، حریق گسترده‌ای در این واحد صنفی رخ داد که موجب آتش‌سوزی دو دستگاه خودروی داخل مغازه و همچنین سقف تیرچه آکاسیو شد. متأسفانه تمامی تیرچه‌های آکاسیویی سقف کاملاً تخریب شد.

نجمی تصریح کرد: با توجه به اشتراک سقف این واحد با دو مغازه مجاور، آتش به سقف آنها نیز سرایت کرد؛ اما خوشبختانه با عکس‌العمل سریع و مدیریت صحیح همکاران، حریق در این بخش مهار و تنها دودگرفتگی جزئی در مغازه‌های مجاور رخ داد.

مدیر منطقه ۲ عملیات آتش‌نشانی مشهد با اشاره به یکی از حساسترین لحظات این عملیات، خاطرنشان کرد: در داخل حریق یک کپسول اکسیژن و یک کپسول گاز وجود داشت که با سرعت عمل بالای همکاران، این کپسول‌ها سریعاً خنک و از محل خارج شدند و از انفجار مرگبار جلوگیری به عمل آمد.

وی از صنوف و واحدهای صنفی خواست نسبت به رعایت اصول ایمنی، نگهداری صحیح مواد اشتعال‌زا و تفکیک مواد خطرناک از منابع حرارتی توجه ویژه داشته باشند.