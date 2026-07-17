به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از سامانه‌های هوشمند مرکز مدیریت راه‌های کشور، تا ساعت ۹:۱۸ صبح امروز (جمعه)، ترافیک در محور چالوس (مسیر جنوب به شمال) در مقاطع بیلقان تا سرودار، وینه تا آتشگاه و محدوده‌های آدران و پل‌خواب، سنگین گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، در سایر محورهای اصلی از جمله محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران- بومهن، آزادراه‌های تهران- پردیس، تهران- شمال و قزوین- رشت (در هر دو مسیر رفت و برگشت) و همچنین در مسیر شمال به جنوبِ محور چالوس، تردد خودروها به صورت روان در جریان است.

مرکز مدیریت راه‌ها تأکید کرد که محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

همچنین بار ترافیکی در آزادراه قزوین- کرج محدوده پل کلاک سنگین ارزیابی می‌شود.

این گزارش همچنین از انسداد محورهای شریانی به دلیل برخی محدودیت‌های ترافیکی یا عملیاتی در محورهای بندرعباس - بندرخمیر (مسیر رفت و برگشت) و محور کهورستان - لار (مسیر رفت و برگشت) خبر داد.