واکنش انصاری به ادعای پناه آوردن آهوهای خارک به مردم از ترس جنگ!

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، انتشار ویدئوهایی از حضور آهوها در مناطق مسکونی جزیره خارک همزمان با حملات اخیر، موجی از واکنش‌ها و گمانه‌زنی‌ها را در فضای مجازی به دنبال داشت و برخی کاربران مدعی شدند که این حیوانات به دلیل آثار جنگ و انفجارها به داخل شهر پناه آورده‌اند؛ ادعایی که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست رد شده است.

شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با استناد به گزارش‌های میدانی اداره محیط زیست خارک تأکید کرد: حضور آهوها در محدوده‌های مسکونی این جزیره پدیده‌ای تازه نیست و ارتباطی با شرایط جنگی ندارد.

به گفته انصاری، جمعیت آهوهای خارک سال‌هاست با ساکنان جزیره همزیستی مسالمت‌آمیزی دارند و این حیوانات به دلیل احساس امنیت، به‌طور طبیعی وارد محدوده‌های سکونتگاهی می‌شوند. او افزود که مردم منطقه نیز همواره رفتار مناسبی با این گونه داشته‌اند و حتی در مواردی برای آن‌ها غذارسانی انجام شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: صرف‌نظر از صحت یا نادرستی برخی تصاویر منتشرشده، آنچه همکاران ما در منطقه گزارش کرده‌اند این است که ورود آهوها به شهر ناشی از عوارض جنگ نبوده است. افرادی که در جزیره حضور داشته‌اند نیز این موضوع را تأیید می‌کنند که آهوها به دلیل احساس امنیت وارد فضای سکونتگاهی مردم می‌شوند و مردم نیز همزیستی نزدیکی با این گونه ارزشمند دارند.

وی توضیح داد: بر اساس گزارش اداره حفاظت محیط زیست خارک، حضور آهوها در مناطق مسکونی ارتباطی با عوارض جنگ ندارد و این گونه سال‌هاست به دلیل احساس امنیت و همزیستی مناسب با مردم، وارد محدوده شهری می‌شود و ساکنان نیز با آنها تعامل خوبی دارند. بنابراین انتشار این تصاویر نباید به عنوان پیامد مستقیم جنگ تلقی شود.