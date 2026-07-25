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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

تعمیق روابط فرهنگی ایران و جمهوری آذربایجان با توسعه مراودات

تعمیق روابط فرهنگی ایران و جمهوری آذربایجان با توسعه مراودات

اردبیل-وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:توسعه مراودات و مبادلات فرهنگی میان ایران و جمهوری آذربایجان،علاوه بر تقویت امنیت ملی، به تعمیق روابط فرهنگی دو ملت و بهبود مناسبات دولتی نیز کمک می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی، در حاشیه جلسه شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: همان‌گونه که اشاره شد، اشتراکات تاریخی، تمدنی، دینی، فرهنگی، زبانی و بسیاری از حوزه‌های دیگر میان ایران و جمهوری آذربایجان وجود دارد و خوشبختانه در طول این سال‌ها، روابط فرهنگی میان دو کشور همواره مطلوب بوده است.

وی افزود: در سال گذشته، در سفر رئیس‌جمهور به جمهوری آذربایجان، سند برنامه مبادلات فرهنگی تدوین شد. همچنین تفاهمنامه‌ای در حوزه رسانه امضا گردید که می‌تواند به‌عنوان نقشه‌راه، زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده‌تر باشد. پیش از جنگ نیز گفت‌وگوهایی برای برگزاری هفته‌های فرهنگی و روزهای فرهنگی میان دو کشور صورت گرفته بود که متأسفانه به‌دلیل جنگ، با وقفه مواجه شد.

صالحی تأکید کرد: بدون‌تردید، توسعه مراودات و مبادلات فرهنگی میان ایران و جمهوری آذربایجان، علاوه بر تقویت امنیت ملی، به تعمیق روابط فرهنگی دو ملت و بهبود مناسبات دولتی نیز کمک شایانی خواهد کرد؛ امری که با جدیت از سوی دولت‌های دو کشور دنبال می‌شود.

کد مطلب 6898635

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