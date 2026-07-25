صالحی: با وفاق ملی، مخاطب سینما از ۹ به ۳۵ میلیون رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی عصر شنبه در آیین افتتاح سینما آزادگان مشگین شهر اظهار کرد: همت والای دست اندرکاران این پروژه و دیگر طرحهای عمرانی، نشان های از عزم راسخ برای توسعه فرهنگی کشور است.

وی با اشاره به گفتگوهای خود با استاندار اردبیل، افزود: گزارش ها حاکی از آن است که این خطه، سابقه های دیرینه در عرصه سینما دارد؛ به گونه ای که نخستین سینمای ایران در سال ۱۲۷۶ در تبریز گشایش یافت و پنج سال بعد، تهران نیز صاحب سینما شد. به عبارتی، دریچه ورود سینما به ایران از همین منطقه گشوده شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سینما را هنر هفتم و جادوی جهانی امروز خواند و تأکید کرد که با وجود رسانه های کهن، سینما نقشی بی بدیل در زیست فرهنگی جامعه ایفا میکند.

وی با تسلیت درگذشت اکبر عبدی، هنرمند محبوب این دیار، یادآور شد که چنین شخصیت هایی، خاطره جمعی نسل ها را ساخته و به ما می آموزند چگونه با زندگی مواجه شویم.

صالحی با اشاره به وضعیت زیرساخت های سینمایی کشور ادامه داد:در سال ۱۳۹۰، تنها ۲۵۵ سالن سینما در کشور داشتیم و روند نزولی آن، زنگ هشدار مرگ سالن های سینما را به صدا درآورده بود. اما با همت دولت های یازدهم و دوازدهم و تداوم آن در دولت سیزدهم و چهاردهم، امروز شمار سالن ها به ۸۵۵ رسیده است. در همین دولت چهاردهم و علیرغم شرایط دشوار اقتصادی و جنگی تحمیلی، ۸۲ سالن جدید با ۱۶ هزار صندلی به زیرساخت های سینمایی افزوده شده است.

وی این موفقیت را مرهون هم افزایی میان سازمان سینمایی، شهرداری ها و بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: این رویکرد وفاق و همگرایی، دقیقاً همان راهکاری است که رئیس جمهور محترم، آقای پزشکیان، برای حل مسائل ملی بر آن تأکید دارند.

صالحی با مقایسه آماری مخاطبان سینما، خاطرنشان کرد که در سال ۱۳۹۲، شمار تماشاگران ۹ میلیون نفر بود، اما در سال ۱۴۰۳ با وجود التهابات دی ماه و تشدید جنگ تحمیلی، این عدد به ۳۵ میلیون نفر رسید که نشان میدهد شناسایی درست مسئله و همکاری جمعی، کارستان میشود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش پایانی سخنانش، زیرساختها را آجرهای اولیه توصیف کرد و افزود: نکته اساسی، روح و محتوایی است که به این کالبدها تزریق می شود. ایران سرشار از ظرفیت های قصه، اقلیم، تاریخ، سوژه های اجتماعی و خلاقیتهای هنری است که میتواند به تصویر، جان و معنا ببخشد.

وی در پایان، از تمامی دست اندرکاران از جمله استاندار، فرماندار، امام جمعه، شهردار، شورای شهر و نماینده مردم در مجلس تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود که با تداوم این همافزایی، شاهد آبادانی و استقلال هرچه بیشتر ایران عزیز باشیم.