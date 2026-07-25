به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «بی‌قید و شرط» به نویسندگی و کارگردانی مهدی عباس‌آبادی و امیر فانی پس از پایان فیلمبرداری، وارد مرحله تدوین شد.

«بی‌قید و شرط» روایتگر دست‌وپنجه نرم کردن یک زوج جوان با چالش‌هایی است که جنگ چهل‌روزه برای آنها رقم زده است؛ زوجی که در روزهای بحرانی می‌کوشند میان دشواری‌های ناشی از جنگ و حفظ زندگی روزمره خود تعادل برقرار کنند. این فیلم کوتاه، تجربه زیستن در روزهای جنگ را از دریچه خانه و روابط انسانی روایت می‌کند.

مهدی یگانه و پرتو مهر نیز در این اثر به ایفای نقش پرداخته‌اند. تهیه‌کنندگی این فیلم را حسین احمدی بر عهده داشته و امیر فانی علاوه بر کارگردانی مشترک، مدیر فیلمبرداری این اثر نیز بوده است.

«بی‌قید و شرط» هم‌اکنون در مرحله تدوین قرار دارد و پس از آن، مراحل فنی و پس‌تولید خود را پشت سر خواهد گذاشت.