به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «بیقید و شرط» به نویسندگی و کارگردانی مهدی عباسآبادی و امیر فانی پس از پایان فیلمبرداری، وارد مرحله تدوین شد.
«بیقید و شرط» روایتگر دستوپنجه نرم کردن یک زوج جوان با چالشهایی است که جنگ چهلروزه برای آنها رقم زده است؛ زوجی که در روزهای بحرانی میکوشند میان دشواریهای ناشی از جنگ و حفظ زندگی روزمره خود تعادل برقرار کنند. این فیلم کوتاه، تجربه زیستن در روزهای جنگ را از دریچه خانه و روابط انسانی روایت میکند.
مهدی یگانه و پرتو مهر نیز در این اثر به ایفای نقش پرداختهاند. تهیهکنندگی این فیلم را حسین احمدی بر عهده داشته و امیر فانی علاوه بر کارگردانی مشترک، مدیر فیلمبرداری این اثر نیز بوده است.
«بیقید و شرط» هماکنون در مرحله تدوین قرار دارد و پس از آن، مراحل فنی و پستولید خود را پشت سر خواهد گذاشت.
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