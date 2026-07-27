به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی دوشنبه شب در نشست پیشگیری از ساختوسازهای غیرمجاز با حضور اعضا و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط ،ضمن قدردانی از تلاشها و اقدامات دستگاههای اجرایی و نظارتی در راستای بازرسی و پایش ساختوسازها، اظهار کرد: اقدامات انجامشده در زمینه نظارت بر ساختوسازها قابل تقدیر است، اما باید توجه داشت که در سالیان گذشته به دلایل مختلف، ساختوسازهای غیرمجاز در برخی نقاط شهرستان انباشته شده و امروز نیازمند برنامهریزی، هماهنگی و نظارت مستمر برای مدیریت این موضوع هستیم.
سلیمانی با بیان اینکه ساختوساز غیرمجاز به معنای احداث بنا خارج از محدوده طرح هادی محسوب میشود، افزود: در بازنگری و بازبینی طرحهای هادی روستایی، با بررسیهای کارشناسی انجامشده، تلاش میکنیم مناطقی که سالها محل سکونت مردم بوده و شرایط لازم را دارند، در چارچوب ضوابط قانونی در محدوده طرح هادی قرار گیرند تا بخشی از مشکلات موجود مرتفع شود.
وی با اشاره به نحوه برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی باغی تصریح کرد: رویکرد ما اجرای قانون همراه با پیشگیری است؛ به همین منظور ابتدا شناسایی دقیق تخلفات انجام میشود، سپس اخطارهای قانونی صادر خواهد شد و در صورت بیتوجهی به اخطارها، مطابق قوانین و مقررات، اقدامات لازم از جمله تخریب ساختوسازهای غیرمجاز انجام خواهد شد.
فرماندار تنگستان بر لزوم نظارت مستمر، کارشناسی دقیق و همکاری همه دستگاههای مسئول تأکید کرد و گفت: انتظار میرود همه مدیران و دستگاههای مرتبط با حضور میدانی و نظارت مستمر، ضمن راهنمایی و آگاهسازی مردم نسبت به ضوابط و قوانین، از وقوع ساختوسازهای غیرمجاز جلوگیری کنند تا حدالامکان کار به مرحله تخریب نرسد.
وی افزود: اطلاعرسانی، هدایت و همراهی مردم در چارچوب قوانین، مهمترین راهکار برای پیشگیری از تخلفات ساختمانی است و همه دستگاههای مسئول باید این موضوع را با جدیت دنبال کنند.
سلیمانی در پایان با اشاره به روند بازنگری طرحهای هادی شهرستان خاطرنشان کرد: بازبینی طرح هادی شهر اهرم انجام شده و پیگیریهای لازم برای بازنگری طرح هادی شهر دلوار نیز در حال انجام است تا با تسریع در این فرآیند، بخشی از نیازهای موجود در چارچوب ضوابط قانونی پاسخ داده شود.
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